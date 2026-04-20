Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, который отсидел 12 лет по обвинению во взяточничестве, хочет вернуться в политику. Об этом он сообщил в интервью программе «Что это было» на RTVI.

«Мы можем с вами или с кем-то расходиться в понятии, что такое политик. Политик — это человек влияния в первую очередь. Влияние может быть в городе, в области, в регионе или в масштабах страны, а может быть в масштабах планеты», — сказал Урлашов.

По его словам, необязательно быть депутатом или министром, чтобы быть политиком. «Можно быть человеком влияния. Вот для этого я подготовил свою программу, которую планирую проводить в жизнь. Именно поэтому я не собираюсь уезжать из России. Россия — моя жизнь, и политика — моя жизнь», — заявил Урлашов.

Он подчеркнул, что в настоящее время не имеет права занимать государственную должность или избираться. «Но я поймал себя на мысли, что я могу партию возглавлять. Это не значит, что я собираюсь это делать. Просто это вот чисто как юрист: по-моему, запретов нет», — пояснил собеседник RTVI.

Бывший мэр планирует завести Telegram-канал и публиковать там свою программу.

«Куда это выведет, я пока не знаю. Я буду действовать в рамках закона, и я буду ожидать то, что скоро произойдет — хорошие перемены. Я просто в это верю», — заявил Урлашов.