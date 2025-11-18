Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победную шайбу в игре против «Лос‑Анджелес Кингз» и обновил несколько рекордов. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Команда Овечкина обыграла соперников со счетом 2:1. Шайбу для своего клуба, которая стала победной, россиянин забил во втором периоде. Этот гол стал для Овечкина 903-м в карьере за «Вашингтон Кэпиталз» и 139-м победным в матчах чемпионатов НХЛ. По этому показателю форвард обновил собственный рекорд.

Он также стал рекордсменом по числу шайб, забитых на одной арене (442 на Capital One Arena). Ранее достижение принадлежало канадскому хоккеисту Горди Хоу (441 на льду «Детройт Олимпии») и держалось с 1971 года.

Кроме того, Овечкин установил новый рекорд НХЛ по количеству победных голов в домашних матчах (с учетом плей-офф), обойдя чешского нападающего Яромира Ягра: на счету россиянина 81 шайба, у Ягра ― 80.

Овечкину осталось забить два гола, чтобы стать абсолютным рекордсменом по числу победных шайб в регулярных сезонах. Сейчас первенство принадлежит тому же Ягру (151). Российский хоккеист также пока уступает канадцу Уэйну Гретцки по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей-офф на счету Овечкина 980 забитых шайб, у Гретцки — 1016.