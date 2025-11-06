Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 6 ноября 2025 года официально признан лучшим игроком прошедшего игрового дня в НХЛ. Эта награда стала признанием его исторического достижения — хоккеист первым в истории лиги забросил 900-ю шайбу в матчах регулярного чемпионата.

Свой юбилейный гол 40-летний Овечкин забросил в матче против «Сент-Луис Блюз», который завершился уверенной победой «Вашингтона» со счетом 6:1. Этот гол стал для спортсмена 138-м победным в карьере.

«Это огромная цифра, никто никогда не достигал ее в истории НХЛ, быть первым — особенный момент», — сказал российский игрок, слова которого приводит агентство AP.

Помимо 900 голов в регулярных чемпионатах, на счету Овечкина 77 точных бросков в матчах Кубка Стэнли. Суммарно он приблизился к величайшему рекорду Уэйна Гретцки — теперь российскому форварду необходимо забросить 40 шайб, чтобы превзойти показатель «Великого» в общем количестве голов в регулярных чемпионатах и плей-офф (1016).

Александр Овечкин демонстрировал умеренную результативность в начале сезона, набрав 7 очков (2 гола и 5 передач) в 12 матчах перед игрой с «Сент-Луис Блюз». «Вашингтон Кэпиталз» в этот период находились на предпоследнем месте в Восточной конференции.

Контракт российского форварда с «Кэпиталз» действует до конца следующего сезона. Сам хоккеист ранее заявлял, что не рассматривает в настоящее время вопросы продления соглашения.

Карьерный путь Овечкина включает выступления за московское «Динамо», где он дважды становился чемпионом России (2005, 2013 годы). С «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, а в составе сборной России трижды становился чемпионом мира.