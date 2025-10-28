Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин продлил свою результативную серию в американской Национальной хоккейной лиге (НХЛ) до семи матчей. После победного матча против «Сент-Луис Блюз» на счету Малкина 16 очков в 10 играх текущего сезона — таким образом, он стал одним из лидеров бомбардирской гонки, превзойдя по этому показателю капитана «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Пингвинз» в домашнем матче выиграл у «Сент-Луис Блюз» со счетом 6:3. В составе команды из Питтсбурга заброшенными шайбами отличились Брайан Раст, Энтони Манта, Паркер Уозерспун, Сидни Кросби и Евгений Малкин.

Россиянин также отметился результативной передачей. Сейчас на счету Малкина в 10 матчах этого сезона 16 очков (3 шайбы и 13 голевых передач). По итогам последнего матча он вошел в число лучших бомбардиров НХЛ и делит первое место с нападающим «Юты» Ником Шмальцем (7 голов и 9 передач), форвардом «Вегаса» Джеком Айкелом (6 голов и 10 передач).

Результативная серия Малкина продлилась до семи матчей, что позволило ему установить рекорд клуба по этому показателю среди игроков в возрасте старше 39 лет. Ранее подобное удавалось только трем игрокам НХЛ — американцу Джо Павелски, канадцу Джо Торнтону и чеху Яромиру Ягру.

Помимо прочего, Малкин занял второе место по числу очков в первых 10 матчах сезона в своей возрастной категории, уступив лишь канадцу Горди Хоу, который набрал 17 очков в сезоне 1968/69. Среди всех игроков XXI века российский форвард занимает первое место по этому показателю, превзойдя Александра Овечкина, набравшего 13 очков в прошлом сезоне.

Еще одно достижение по результатам последнего матча «Пингвинз» с «Сент-Луис Блюз» получил ветеран команды из Питтсбурга Сидни Кросби. Канадский игрок набрал 1700 очков в лиге и стал девятым хоккеистом в истории, преодолевшим эту отметку.

Малкин в 39 лет остается большими и мастеровитым игроком, заявил NEWS.ru хоккейный агент Алексей Дементьев, комментируя достижение россиянина. «Сезон только начался, и дай Бог, чтобы такая продуктивность продолжалась дальше», — добавил он.

В апреле нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым российским игроком в истории НХЛ, который два раза подряд был признан лучшим бомбардиром по результатам одного сезона.