Нападающему и капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину разбили лицо и сломали передний зуб в матче против «Чикаго». Как оказалось, россиянин получил от соперника удар клюшкой, но судьи момент проигнорировали, хотя Овечкин указывал на повреждения.

Игра сложилась для Овечкина «крайне неудачно» — он четвертую встречу подряд провел без забитых шайб и его команда потерпела поражение, которое стало уже седьмым в 10 последних матчах, пишет Sportbox.ru.

Травмировали 40-летнего Овечкина в начале третьего периода, когда он жестко столкнулся с защитником «Чикаго» Луи Кревье. Россиянин упал на лед, и ему потребовалось время, чтобы подняться, после чего он отправился на скамейку запасных.

Как выяснилось, Овечкин еще и получил клюшкой по лицу российского хоккеиста, в результате чего у него пошла кровь, однако наказания от арбитров для Кревье не последовало.

Как отмечает «Газета.Ru», нападающий «Вашингтон Кэпиталз» добрался до скамейки «с трудом». Через некоторое время он вернулся в игру и эмоционально выразил претензии судье, но безрезультатно. За удар клюшкой и рассечение Кревье должен был получить двойной малый штраф, поясняет РИА Новости Спорт.

У Овечкина с 2007 года отсутствует передний резец, который ему выбили ударом клюшкой в матче против «Атланты Трэшерс». Тогда виновник Стив Маккарти тоже не был наказан, поскольку арбитр не увидел нарушения.

Тогда «Вашингтон» одержал победу над соперниками 3:1. Россиянин решил не имплантировать зуб на месте выбитого и сделал «беззубую» улыбку одним из своих «фирменных» атрибутов.