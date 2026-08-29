Убийство одесского криминального авторитета Виктора Куливара, известного как Карабас, заказал человек из его окружения — Саша Серый, а непосредственным исполнителем был киллер из группировки Георгия Стоянова. Об этом в интервью RTVI заявил бизнесмен Леонид Ройтман.

Виктор Куливар (Карабас) родился в 1949 году. Его называют одним из самых влиятельных криминальных авторитетов Одессы 1990-х и «теневым хозяином» города. Куливар был застрелен 21 апреля 1997 года во дворе бани, которую посещал каждый понедельник. Убийство не раскрыто.

Вся информация приводится со слов Леонида Ройтмана.

Друг детства

Ройтман утверждает, что правду об убийстве Куливара сегодня знают он и еще четыре человека «на всем земном шаре».

По словам Ройтмана, у Куливара был ближайший друг детства — Саша по кличке Серый. Он в 15 лет убил человека, попал в тюрьму, отсидел 24 года и вышел в начале 1990-х. Все 24 года Карабас помогал Серому.

«Он жил в тюрьме идеально. У него не было никаких проблем ни в чем, всегда всё решалось, подкупалась администрация. Естественно, он был в тюрьме при всём этом в авторитете», — говорит Ройтман.

Когда Серый освободился, Карабас взял его к себе. «У него даже бригады не было, у Вити, это не бригада. Он его подтянул к себе в команду такую, которая у него была», — вспоминает Ройтман.

Сам он с Серым общался много раз, но фамилию его не знает. «Не было принято по фамилиям: Серый и Серый, Саша и Саша», — пояснил он.

Убийство

В 1997 году Ройтман был вице-президентом коммерческой компании «Киев-Донбасс», отвечал за безопасность совета директоров.

«У нас были очень серьезные связи с СБУ, МВД, прокуратурой, Минобороны и с президентом страны Леонидом Даниловичем Кучмой. Мы получали каждый день то, что ложилось [на стол] министру внутренних дел и директору СБУ. Если они утром получали, мы в обед получали все те же самые справки», — утверждает Ройтман.

Так они узнали, что близкий круг Карабаса заказал его устранение группировке Стоянова, которая враждовала со всеми и «залила кровью всю Одессу». Ройтман говорит, что предупреждал Куливара, однако тот сказал, что «это всё вранье ментов».

По его версии, Серый заказал убийство Куливара, потому что решил, что сам «может стать Карабасом» и «подмять весь бизнес под себя». Причем Серого в этом убеждали и «стояновские», «разводили» его.

«Они ему говорили: «Серый, ну посмотри, кто такой Карабас? Ты столько отсидел, ты авторитетом можешь быть, а он тебе какие-то подачки, он — главный… Его надо убрать». И Серый согласился», — говорит Ройтман.

После убийства Серый предложил людям, близким к Карабасу, объединиться со Стояновым. К тому времени уже «все знали», кто стоит за преступлением.

Серого вызвали на разговор и предложили два варианта — либо его просто застрелят и похоронят по-человечески, либо будут пытать, разрежут на куски и «выкинут рыбам», но он всё равно всё расскажет про убийство Карабаса.

«Он недолго думал и сказал: «Да, я виноват, вы правы. Я согласен, чтобы вы просто меня убили и по-человечески похоронили». Так и произошло. Он пропал без вести. Примерно это случилось через четыре месяца после смерти Карабаса», — сказал Ройтман.

Он утверждает, что знает об этой встрече, но не может назвать имена людей, которые были на ней: все они, кроме одного человека, который умер своей смертью, живы до сих пор.

Киллер и СБУ

До сих пор жив и киллер, застреливший Карабаса, заявил Ройтман.

«Это Павиан, известный киллер. Очень много на нем убийств в Одессе. Это был один из основных киллеров Стоянова», — сказал он.

По его словам, киллер в свое время был осужден на 12 лет за другие убийства, по-прежнему живет в Одессе и «от всех прячется».

«Обижаться на исполнителя заказа — это всё равно что обидеться на пистолет», — подчеркнул Ройтман.

Он также заявил, что одесская СБУ предупреждала Карабаса, что «Стоянов его устранит». По словам Ройтмана, Стоянова завербовало еще советское КГБ.

На вопрос, почему СБУ не предотвратила убийство Куливара, Ройтман ответил, что «они никогда не вмешивались в это во всё». «Правоохранительные органы были все настолько коррумпированы, что им было абсолютно всё равно», — пояснил он.