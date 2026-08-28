Один из авторов судебной реформы 1990-х годов в России, федеральный судья в отставке Сергей Пашин дал специальное интервью RTVI. Он рассказал, когда, по его мнению, реформа «пошла наперекосяк», почему в России отменяют оправдательные приговоры и кто манипулирует судом присяжных.
Сергей Пашин родился в 1962 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова.
В 1990-е годы стал одним из авторов судебной реформы России. Возглавлял отдел судебной реформы Государственно-правового управления президента РФ, работал замначальника правового управления Аппарата Госдумы.
В 1996 -2001 годах был судьей Мосгорсуда.
В 2005—2007 годах участвовал в телепрограмме «Федеральный судья» на Первом канале.
В 2012-2018 годах входил в состав Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.
О главных достижениях судебной реформы
Главное достижение — это, конечно, учреждение Конституционного суда. Это было сделано впервые в истории России, в том числе императорской России.
Это введение суда присяжных, по сути возрождение суда присяжных, [который появился] после великой реформы 1864 года и просуществовал только до 1917 года.
А мое личное достижение — это установление процедуры признания доказательств недопустимыми. Удалось эту норму скрыть в массиве законов о введении суда присяжных.
Это означает, что если полиция, или прокуратура, или другие органы нарушили закон при получении доказательств (речь идет и об оформлении доказательств, и о фальсификации доказательств), то суд обязан исключить их из разбирательства и присяжным сказать: «Если вы это и услышали, немедленно забудьте».
О том, что считает главной ошибкой
Я думаю, что это вера в животворящие соки самой судебной системы.
Дело в том, что в 1990-е годы можно было обновить весь судейский корпус. Судьи в советское время назначались и избирались на определенный срок (обычно это было сперва 4 года, потом 5 лет). Так вот, судейский корпус стоял перед дилеммой: можно было этих судей переназначить на пожизненный срок полномочий, а можно было признать, что [им] пора уходить.
Практически все судьи (а вдобавок к ним и государственные арбитры, превратившиеся в судей) получили пожизненный срок полномочий и принесли вместе с собой в новую судебную систему старые нравы, старые порядки.
А люди, которые судили диссидентов, достигли очень высоких мест в судейской иерархии. Естественно, они принесли свои обычаи.
О том, состоялась ли судебная реформа
Судебная реформа состоялась. Но были силы, которые препятствовали ее развитию, и эти силы, в сущности говоря, победили.
Потому что новые институты буксуют. Например, судебный контроль за арестами: оказывается, в относительном измерении судьи арестовывают больше процентов тех, кого предлагают арестовать, чем раньше арестовывали прокуроры.
Хотя количество арестованных почти в два раза меньше, чем было в советское время, но процент арестованных больше. Сейчас арестовывают около 90% тех, кого следователь предлагает арестовать. Причем особой разницы между арестом за тяжкие преступления и арестами за преступления небольшой тяжести нет.
<…> Противодействие пирамидальных структур вроде прокуратуры, МВД, ФСБ, в сущности говоря, и есть камень, на который натолкнулась реформа.
В свое время президент Ельцин в одном из своих указов прямо так и написал, что органы тайного сыска (он сказал: ВЧК-ОГПУ, МВД, НКВД) неспособны к реформированию и являются преградой для всех реформ, в том числе и экономических.
О том, когда понял, что реформа пошла не туда
Было два звоночка.
Вдруг в 1997 году в два раза увеличилось количество отмен оправдательных приговоров [судов присяжных]. Это означало, что поступила команда «Мочи!».
И в 1996 году случилось нечто еще более страшное: председатели судов добились того, что их должности стали пожизненными. Объяснение было юридически несостоятельное, довольно примитивное, но оно почему-то сработало. И председатели судов воссели в своих креслах, не опасаясь смены.
Начальники закрепили свое положение — всё, на этом реформа, конечно, пошла наперекосяк.
О своей работе судьей
Первое мое дело — это было дело об убийстве с расчленением трупа. Человек, который это сделал, убил своего соседа: они выпивали, [возникла] склока, и дальше произошло что произошло.
После приговора (10 лет лишения свободы за убийство) ко мне в кабинет зашла матушка подсудимого и сказала: «Сергей Анатольевич, спасибо вам!» Я говорю: «За что?» Она говорит: «Ну, как? Все на него орали, топали ногами, оскорбляли, а вы с ним по-человечески». И она мне подарила иконку, которую я до сих пор ношу с собой.
По сути, это хороший урок. Ты не должен чувствовать себя выше этих людей, которых ты судишь. И если ты смотришь не в бумагу, а в глаза человека, то это правосудие.
О черной мантии судей
Я придумал статью в законе о статусе судей 1992 года, в которой было сказано, что судьи, исправляя свою должность, облачаются в мантии, а мировые имеют на себе видимый знак своей должности.
А дальше работали модельеры, и если не ошибаюсь, одну из главных ролей сыграл Юдашкин небезызвестный.
Наша мантия несколько вычурная. Мне не приходило в голову, что так сделают, а-ля рус, по сути на сарафан похоже. Ну, проявили фантазию.
О суде присяжных
Профессиональные судьи знают закон, а непрофессионалы знают людей и знают местные условия. Они не решают юридические вопросы. Они решают, доказано — не доказано, убедил их прокурор или не убедил. Иными словами, присяжные задают очень высокий стандарт доказанности в процессах, поэтому количество оправданий гораздо выше.
Вот я и доверяю не судьям, для которых это конвейер, а присяжным, для которых это уникальный опыт, и они действительно пытаются вникнуть.
<…> Развитие [судя присяжных] искусственно сдерживается. Например, это делается путем т. н. оперативного сопровождения процессов. Присяжные сплошь и рядом подозревают, что их слушают в совещательной комнате, и идут совещаться куда-нибудь в сквер. Наивные люди! Их слушают и там, если нужно: есть такие технические возможности.
Но как бы то ни было, присяжные решают вопрос не в угоду начальству, а в угоду своей совести.
Можно ли манипулировать присяжными?
В основном эта угроза исходит от обвинения и от суда, к сожалению. Присяжные сплошь и рядом не только говорят, но пишут для обжалования приговора, что в совещательную комнату входил или судья, или его секретарь, а иногда опер и напутствовал их, сообщал некие факты или объяснял, как надо вынести правильно вердикт. Вот это и есть манипуляция.
Или, например, когда присяжные готовы провозгласить оправдательный вердикт, и это, видимо, становится кому-то известным — и неожиданно один из присяжных задерживается. Допустим, под предлогом того, что поставил машину не туда. Когда он говорит: «Я присяжный», ему говорят: «Да-да, сейчас оформим», и два часа оформляют… Судья в этот момент говорит: «Присяжный не пришел — заменяем его запасным».
Об отменах оправдательных приговоров
Член Совета по правам человека Ева Меркачева написала в Telegram-канале, что в 2025 году суды присяжных вынесли 575 обвинительных вердиктов и 249 оправдательных. Однако более 2/3 оправдательных вердиктов было отменено вышестоящими судами, а «в ряде регионов процент отмены доходит до 99».
Суды вышестоящие отменяют, которые видят в прокурорах классово близких людей, а народу своему не доверяют. Если ты «засилил», как у нас говорят, оправдательный приговор, ты многим рискуешь, а если отменил оправдательный — правильно, молодец.
В обычной судебной системе отменяется около 40% оправданий, в суде присяжных — еще больше, потому что больше возможностей для придирок.
Суд присяжных — это механизм обратной связи, это зеркало перед неблаговидным лицом наших правоохранительных органов. Ну, а какая реакция на зеркало? — «Ах ты, мерзкое стекло! Эдак врешь ты мне назло!» — и о камень его…
<…> Почтенные мои коллеги, когда они узнавали про мой оправдательный приговор, приходили, щупали мне лоб, не сошел ли я с ума. Говорили, что [приговор] отменят и «будет за тобой эта отмена теперь во всех характеристиках». И некоторые говорили: «Я 17 лет судила, никого еще не оправдала, а ты вот без году неделя…»
Они вот этим гордятся. Почему гордятся? Потому что мнят себя слугами государства, а не народа. Иногда это карьерные соображения. Если ты вынес оправдательный приговор, то шансы на отмену — примерно 40%. Если ты вынес обвинительный приговор — шансы 0,9%. Зачем самому себе могилу рыть?
О клетках в зале суда
Клетка в зале суда — позор нашего правосудия.
Откуда взялась клетка? В 1994 году был массовый побег. С тех пор МВД отказалось доставлять в зал суда людей, если нет клетки. Европейский суд по правам человека объявил и клетку, и «аквариум» формой жестокого, бесчеловечного обращения, а наш Верховный суд, прочитав это, сказал: «Ничего, нормально, пусть сидит, всё хорошо. Главное — безопасность».
О чистках в судейском корпусе
В сентябре 2025 года генеральный прокурор Игорь Краснов был назначен председателем Верховного суда. В апреле 2026-го РИА Новости сообщило, что после назначения Краснова десятки судей лишились мантий из-за связей с коррупцией. Первым был судья Верховного суда Виктор Момотов. Суд взыскал в доход государства 97 объектов имущества на 9 млрд рублей, которыми Момотов владел через аффилированных лиц. Позже Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовных дел против ряда судей.
Игорь Викторович был генеральным прокурором, и это была его функция — обеспечивать, чтобы стяжатели в судейском корпусе представали перед судом, и неосновательное обогащение изымалось.
Почему это не делалось, когда он был прокурором, я не очень понимаю, во всяком случае — не делалось в таких масштабах.
<…> Я понимаю, что всякий воевода, приходя на кормление (вступая в должность), устраивает показательную порку (чтобы знали, кто начальник и перед кем трепетать), увольняет нескольких подьячих с формулировкой «Смотри, не по чину берешь!», ставит своих людей на эти места… Обычно этим всё исчерпывается. Обычно вакансии занимают два типа людей: это свои и т. н. управляемые. Управляемые — это те, на кого есть компромат.
Проблема ведь еще в чем? Люди, у которых изъяли имущество или против которых возбудили уголовные дела, будут жаловаться в судебном порядке и рано или поздно дойдут до Верховного суда, где именно господин Краснов будет определять, передать ли дело на кассационное рассмотрение, передать ли его в надзор в президиум. После того, как он стал (если он стал) инициатором этих преследований, может ли он быть объективным и беспристрастным? Могут ли его подчиненные быть объективными и беспристрастными, зная, что их патрон высказался уже?
О том, что должна включать новая концепция судебной реформы
Три вещи. Во-первых, это абсолютная прозрачность судебной системы. Я полагаю, что, как и во многих других странах, любой гражданин имеет право заказать копию любого приговора <…> Открытость судебной системы предполагает также, что суд будет заказывать у общественности изучение условий того, как люди, попадающие в суд, обслуживаются. На Западе это делается: есть общество посетителей судов, и суды заказывают эти исследования.
Во-вторых, мне кажется важным, чтобы в судебную систему вливалась свежая кровь. Я думаю, что вместо стяжателей и двурушников надо, проведя чистку, набрать людей, не связанных с государственной системой. Я думаю, люди пойдут, потому что это будет уникальный и интересный опыт. И адвокатов, конечно, туда же, и включить их в квалификационную коллегию судей. И, конечно, суд присяжных. Суд присяжных — это свежая кровь судебной системы.
И третье — это создание параллельных структур. Общество недовольно судьями и судами, значит, пусть обращается к параллельным учреждениям. [Это] третейские суды, а у нас их практически разогнали, создать третейский суд стало практически невозможно. Это восстановительное правосудие в рамках уголовного судопроизводства, когда примирители могут примирить жертву и обидчика и тем самым сэкономить государственную репрессию.
Вот эти три подхода — открытость, свежая кровь и параллельные структуры — мне кажется, сейчас могли бы быть прописаны судебной системе.
Я не вижу ничего нереального. В сущности, это не требует даже финансовых вложений.
Смотрите полностью интервью Сергея Пашина, чтобы узнать:
- как в России назначают судей;
- нарушает ли права избирателей снятие «Яблока» с выборов в Госдуму;
- можно ли построить независимый суд в стране с сильной вертикалью власти.