В Австралии 80-летняя пассажирка круизного лайнера — Сюзанна Рис — потерялась во время пешей экскурсии и не вернулась на судно. Группа не заметила пропажу и ушла в море без нее, позднее женщину нашли мертвой, пишет The Guardian.

Сюзанна Рис отправилась в 60-дневный круиз на судне компании Coral Expeditions. 25 октября лайнер пришвартовался у острова Лизард, который находится в австралийском штате Квинсленд, чтобы туристы поднялись на гору Кука.

День был жаркий, из-за чего пенсионерке стало плохо во время восхождения. Ее дочь — Кэтрин Рис — утверждает, что женщину попросили спуститься вниз без сопровождения, в то время как остальные пассажиры продолжили экскурсию. Во второй половине дня судно покинула остров, но Сюзанны Рис на борту не оказалось. Ее пропажу обнаружили только спустя несколько часов.

«Корабль отчалил, очевидно, не посчитав пассажиров. <…> Вскоре мама умерла в одиночестве», — поделилась Кэтрин Рис в разговоре с The Guardian.

Она добавила, что семья «шокирована и опечалена» тем, что корабль покинул остров Лизард после организованной экскурсии без Сюзанны Рис. Собеседница издания описала пенсионерку как здоровую женщину, активного садовода и любительницу пеших прогулок.

«Надеюсь, следствие выяснит, что должна была сделать компания [Coral Expeditions], чтобы спасти мою маму», — подчеркнула Кэтрин Рис.

The Guardian отмечает, что капитан судна уведомил австралийские власти о пропаже пассажира около 21:00 25 октября. Лайнер вернулся к острову, к поискам женщины также подключилась наземная и морская полиция Квинсленда.

Тело пассажирки было найдено 26 октября. Полиция описала ее смерть как внезапную и заявила об отсутствии насильственных следов. Вместе с тем неизвестно, когда она умерла и почему никто не обнаружил ее отсутствия на судне, указывает CNN.

Австралийское управление морской безопасности (AMSA) выяснит все обстоятельство случившегося. Экипаж будет допрошен 2 ноября, когда судно пришвартуется у берегов города Дарвин.