Ватикан впервые за несколько лет представит масштабную экспозицию на Венецианской биеннале современного искусства. Выставка под названием «Ухо — глаз души» откроется 9 мая и продлится до 22 ноября. Об этом сообщает Vogue.

Выставка посвящена святой Хильдегарде Бингенской — средневековой монахине, композитору, поэтессе и целительнице, которую в католической традиции считают покровительницей музыкантов и писателей.

Кураторами проекта выступили Ханс Ульрих Обрист, руководитель лондонской галереи Serpentine, и Бен Викерс, основатель отдела художественных технологий в той же институции. Они собрали 24 участников — среди них как известные музыканты и режиссеры, так и художники, архитекторы и поэты. В списке — Патти Смит, Джим Джармуш, Брайан Ино, FKA Twigs, Девонте Хайнс, Кали Мэлоун, Мередит Монк, Сьюзан Чани, а также нигерийская художница Отобонг Нканга, архитектор Татьяна Бильбао и другие.

Экспозиция развернется на двух площадках в Венеции. Первая — Мистический сад босоногих кармелитов в районе Каннареджо. Там посетители смогут прогуливаться по саду в наушниках и слушать новые звуковые работы, созданные специально для проекта. Все композиции так или иначе отсылают к хоралам, текстам и мистическим видениям Хильдегарды. Вместе со Soundwalk Collective для сада разработали особый инструмент, который улавливает звуки окружающей среды и преобразует их в музыку в реальном времени. Кроме того, в саду появится инсталляция с ветряными колокольчиками от поэтессы и художницы Прешес Окойомон.

Вторая площадка — комплекс Санта-Мария Аусилиатриче в районе Кастелло. Это пространство превратят в современный скрипторий — отсылку к средневековым мастерским, где переписывали и украшали рукописи. Здесь представят последнюю работу немецкого режиссера и писателя Александра Клюге, который ушел из жизни в марте 2026 года. Это 12-частная кино- и визуальная инсталляция, размещенная в трех залах. Также в экспозицию войдут новая монастырская архитектура Татьяны Бильбао и «живой архив» мультиязычных текстов.

Организаторы называют проект «звуковой молитвой и призывом к созерцательному слушанию». Папа Лев XIV, комментируя концепцию, заявил:

«Красота — это не просто побег от реальности, это прежде всего призыв».

Святой престол участвует в Венецианской биеннале с 2013 года. Тогда Ватикан впервые представил национальный павильон с проектом, вдохновленным Книгой Бытия. Как уточняет The Art Newspaper Russia, после этого Святой престол пропустил несколько биеннале, но в 2026 году возвращается с одним из самых звездных составов за всю историю своего участия.