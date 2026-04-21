После того как ОАЭ и прочие страны Ближнего Востока оказались недоступны для российских туристов из-за конфликта США и Израиля с Ираном, туристические потоки направились в Юго-Восточную Азию. Об этом пишет KP.RU.

По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Артура Мурадяна, ближневосточное направление составляло около 30% российского выездного туризма, а число туристов, выбравших для отпуска ОАЭ в 2025 году, составило 2,35 млн человек.

«Причем апрель и май — как раз время пикового спроса для этого направления», — сказал Мурадян.

Как отметил коммерческий директор туроператора Tez Tour Воскан Арзуманов, возникшие трудности привели к переориентации отдыхающих на другие направления, в частности — страны Юго-Восточной Азии, куда перенаправило свои ближневосточные рейсы руководство «Аэрофлота».

Гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов, в свою очередь, обратил внимание на «феноменальный» трехкратный рост спроса на туры во Вьетнам, который «оттянул» туристов у Таиланда благодаря более интересному соотношению качества и цены, а продажи путевок в Китай на этом фоне выросли на треть.

Стагнация в туротрасли Турции привела к появлению скидок в отелях, объем которых может существенно вырасти к началу сезона, добавил эксперт.

«Турция и Египет в этом году могут приятно удивить ценами», — отметил Кобищанов.

Схожая ситуация наблюдается и на Мальдивах, где владельцы отелей в некоторых случаях проявили готовность снижать цены даже на 40% на фоне спада туристического потока, рассказал Мурадян. В то же время, напомнил Арзуманов, летние скидки являются традиционной практикой для этого островного государства, как и для другой излюбленной туристами страны — Шри-Ланки.