Снятие ограничений на полеты в ОАЭ и над Ираном — это словно «приклеить пластырь на рану, которая кровоточит», заявила в беседе с RTVI эксперт по туризму, основатель агентства MAYEL Travel (член Российского союза туриндустрии, РСТ) Майя Котляр. По ее мнению, пока не прекратится конфликт между Ираном, США и Израилем, полностью это туристическое направление не восстановится.

20 апреля Минтранс России сообщил, что Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Ограничения действовали с конца февраля — после закрытия иранского неба авиакомпании были вынуждены летать в обход, тратя больше топлива и задействуя резервные маршруты.

Котляр в беседе с RTVI отметила, что сейчас сложно делать какие-либо прогнозы, пока конфликт на Ближнем Востоке продолжается.

«Восстановление и открытие неба над Ираном — это снятие одного слоя. Пока не закончится вся эта острая ситуация в Ормузском проливе и не будет объявлен мир между конфликтующими сторонами, это будет примерно как приклеить пластырь на рану, которая кровоточит. <…> Все зависит от геополитики. Может настолько же быстро закрыться, как это было 28 февраля, либо наоборот», — сообщила она.

Эксперт уточнила, что небо над Ираном было критически важным коридором — и для рейсов в Индийский океан, и в Персидский залив: «Критически не хватало неба над Ираном. И наша авиация летала в облет, и вся международная авиация, которую затронул конфликт в Персидском заливе».

Даже при благоприятной геополитической обстановке восстановление турпотока будет небыстрым, считает Котляр.

«Туристы будут присматриваться минимум еще две недели-месяц. Зная ситуацию со стороны туристов, как они сейчас осторожны в принятии решений — они будут смотреть, что происходит в геополитическом поле. <…> Сегодня выходят новости одна за другой о том, что, допустим, в Азии тоже сокращается количество авиарейсов и люди в целом напуганы. Это стоп-фактор для того, чтобы потоки быстро восстановились», — пояснила эксперт.

Авиакомпании, по ее мнению, тоже не станут сразу отказываться от резервных маршрутов облета. Открытие неба над Израилем она также не считает признаком стабильности: аналогичная ситуация уже была в августе 2025 года — и повторилась в большем масштабе.

«Пока конфликт между США, Израилем и Ираном остается, это достаточно слабая зона. И говорить о том, что все будет хорошо, что красиво и быстро восстановится, наверное, с моей стороны было бы неправильно. И то, что я вижу сейчас среди туристов, честно вам скажу, в целом это достаточно осторожная позиция», — уточнила собеседница RTVI.

Ущерб для российского выездного туризма за последние полтора месяца Котляр оценивает в 20—30%.

«Это моя субъективная оценка, это как общая температура по больнице. Не потому, что люди не летят в Дубай, а потому, что они просто никуда не летят, боятся всей этой ситуации. <…> Даже если смотреть, как просел глобально выездной туризм из России, есть данные, что за последние полтора месяца минус 30% всех выездных туров, всех бронирований. Это соответствует правде потому, что люди боятся, люди много слышат и читают про топливный кризис, потому что он продолжается», — добавила она.

Конфликт между США, Израилем и Ираном остается открытым: 8 апреля стороны договорились о двухнедельном перемирии, 17 апреля Иран объявил о возобновлении работы Ормузского пролива, однако затем отменил решение из-за отказа Вашингтона снять морскую блокаду. МИД Ирана назвал действия США незаконными и нарушающими режим прекращения огня.