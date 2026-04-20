Росавиация отменила ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана. Как уточняет Минтранс России, решение принято с учетом позиции ведомства и МИД России.

Согласно сообщению, российским авиакомпаниям разрешили возобновить продажу билетов на рейсы в Объединенные Арабские Эмираты и обратно, а транзитные рейсы и полеты в иранские аэропорты теперь возможны при обязательном соблюдении всех требований местных авиавластей.

«Транзитные рейсы и полеты в аэропорты этой страны могут выполняться с неукоснительным учетом всех рекомендаций иранских авиавластей», — говорится в сообщении министерства.

При этом специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы при необходимости оперативно скорректировать полеты российских перевозчиков в регионе.

Ограничения действовали с конца февраля на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке — тогда туристов из опасных зон вывозили специальными рейсами. Иранское воздушное пространство было закрыто 28 февраля после начала военной операции США и Израиля против Тегерана.

18 апреля Организация гражданской авиации Ирана объявила о поэтапном открытии неба — сначала для транзитных рейсов через восточные коридоры, затем последовательно для рейсов из аэропортов разных частей страны.

Незадолго до этого Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить полеты в Израиль — вылеты из аэропортов России туда разрешены с 07:00 до 01:00 по московскому времени.

8 апреля Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. 17 апреля Иран объявил о возобновлении работы Ормузского пролива, закрытого иранской стороной для западных судов с конца февраля. Позже решение было отменено из-за отказа Трампа снять морскую блокаду Ирана. МИД республики назвал действия США незаконными, преступными и нарушающими режим прекращения огня.