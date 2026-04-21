Глава МИД Бельгии Максим Прево призвал Евросоюз не допустить формирования «объективного альянса» между Россией и Беларусью в контексте конфликта на Украине. С таким заявлением дипломат выступил перед журналистами по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в Люксембурге.

Бельгийский министр подчеркнул необходимость внимательно следить за ситуацией и «прислушиваться к сигналам и угрозам из Беларуси».

При этом, как отметили российские СМИ, Прево не уточнил, осведомлен ли о существовании Союзного государства России и Беларуси, образованного в 2000 году.

Союзное государство — интеграционное объединение, официально созданное 8 декабря 1999 года (договор вступил в силу 26 января 2000 года). Оно предусматривает единое экономическое, таможенное, валютное, правовое и гуманитарное пространство, а также общую оборонную политику. Высший орган управления СГ — Высший госсовет.

В СГ действуют единые правила конкуренции, скоординированная макроэкономическая политика, общие тарифы на перевозку. Активно развиваются совместные программы в промышленности, сельском хозяйстве, космосе и других сферах. В последние годы интеграция усилилась, особенно в военно-политической области.