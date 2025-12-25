Российский педагог Сергей Литвиненко оказался в изоляторе в Таиланде из-за опозданий на работу, рассказала РИА Новости волонтер Светлана Шерстобоева. Мужчину уволили из школы и собираются депортировать из страны.

Литвиненко работает в тайской школе учителем английского языка и физкультуры. По его словам, он «пару раз» нарушил дисциплину, после чего был уволен. Шерстобоева уточняет, сколько именно нарушений было допущено — неизвестно.

Shot пишет, что Сергею Литвиненко 40 лет. Из Благовещенска в Таиланд он переехал в 2022 году.

После увольнения рабочая виза россиянина аннулируется и он становится «нелегалом» в Таиланде. Волонтер напоминает: чтобы избавиться от этого статуса, необходимо выехать за границу через Бангкок и обновить штамп о разрешенном сроке пребывания.

«Он [Литвиненко] ехал в Бангкок, в аэропорт, очевидно, для того, чтобы совершить бордерран. <…> Он попадает в участок, все, дальше уже обратной дороги нет. И потом вот сидит в СИЗО и ждет депортации», — отмечает Шерстобоева.

По ее словам, Литвиненко в тайском изоляторе она обнаружила случайно. Волонтер искала другого человека — о педагоге ей рассказали охранники. Они разрешили россиянке поговорить с мужчиной после того, как она принесла ему еду, поскольку он был «очень голодный». Как указывает Шерстобоева, в тайских изоляторах питание и вода не предусмотрены.

«Я пошла в магазин, купила еды на 200 бат, это примерно 500 рублей. И он меня запустил туда. Мне принес записку, которую я читала в то время, когда мы с ним разговаривали. И он рассказал мне только до того момента, как его в Бангкоке арестовали», — вспоминает собеседница РИА Новости.

Литвиненко попросил Шерстобоеву найти его отца, чтобы тот помог ему выбраться из Таиланда. Мужчина подключился к делу и написал в консульство страны. Однако волонтер предупредила, что, как правило, представительство не вмешивается в трудовые отношения работника.

В представительстве российского МИДа в Благовещенске, из которого педагог приехал в Таиланд, сообщили, что информация о нем не поступала.

«Все, что происходит за рубежом, это уже попадает под деятельность наших генеральных консульств, посольств. Конечно, если обращаются родственники, мы уже, конечно, проводим всю работу», — рассказал сотрудник ведомства РИА Новости.

Из СИЗО Литвиненко отвезут в Бангкок, в депортационный центр — International Detention Center. По утверждению Шерстобоевой, условия там «адские».