В Москве задержали женщину, толкнувшую на пути в метро 13-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

Инцидент произошел 9 ноября на платформе станции «Таганская». Женщина 1961 года рождения толкнула девочку на рельсы «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Подросток была в метро с родителями, которые и помогли ей подняться на платформу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Она отметила, что инцидент произошел «непосредственно перед прибытием на станцию поезда при включенном контактном рельсе».

Девочка не пострадала и находится под присмотром родственников. Задержанной предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК), следствие просит ее арестовать.

Женщина приехала в Москву из Краснодара. Она объяснила, что девочка громко смеялась и смотрела в ее сторону. По данным телеграм-канала 112, пенсионерка сделала подростку замечание за громкие разговоры, но та якобы не отреагировала.

В июле женщина в ссоре столкнула своего пьяного знакомого на пути на станции «Кунцевская» Большой кольцевой линии метро. Полицейские оперативно подняли пострадавшего на платформу, он не получил серьезных травм.

На мужчину составили протоколы о нарушении правил поведения на транспорте, создающем угрозу безопасности (ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП) и о появлении в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП). В отношении его спутницы составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП).