В соцсетях экс-руководителя администрации Чечни Ибрагима Закриева появилось видео с главой республики Рамзаном Кадыровым, который проехался на машине по центру Грозного и прокомментировал недавние сообщения о своей госпитализации.

«Забыл сказать, что я не в больнице. Спецслужбы [Украины] очень плохо работают <…> Украинские спецслужбы нашли для меня частную клинику, там у меня почки отказали, там я лежу. А в реальности мы ездим по городу», — говорит Кадыров в ролике.

11 января анонимный источник в Главном разведывательном управлении Украины (ГУР) заявил «Интерфакс-Украина», что состояние Кадырова значительно ухудшилось. Он утверждал, что глава Чечни находится в собственной клинике в Чечне и проходит процедуру диализа, а врачи не дают никаких прогнозов. По словам источника, в Кремле якобы начали обсуждать кандидатов в лидеры — Магомеда Даудова, Апти Алаудинова и старшего сына Кадырова Ахмата.

Кадыров на этом фоне призывал усилить борьбу с фейками и заявлял, что его удивляет вера людей в подобные сообщения о его здоровье.

«Говорят, что у меня отказали почки, и я лежу в больнице, и что мне привезли врачей из частной клиники в Москве. Видя меня по телевизору и в социальных сетях, люди все равно продолжают утверждать, что я нездоров и умираю. Меня удивляют те, кто верит в эти проплаченные фейки», — говорил глава Чечни.

В конце декабря в СМИ распространилась информация об экстренной госпитализации Кадырова перед заседанием Госсовета с участием Владимира Путина. Сообщалось, что главу Чечни якобы «еле откачали», после чего он вернулся домой и не появлялся с тех пор на публике.

2 января министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев опубликовал видео, в котором Кадыров рассказал, что здоров и собирается на тренировку. В ролике он назвал информацию о своем состоянии «сплетнями сатанистов и неонацистов», а свой настрой назвал боевым.

«Что бы мы ни говорили, что бы ни показывали, все равно будут эти сплетни. Они не стесняются, когда ты показываешь себя, [говорят, что это] искусственный интеллект, а он полумертвый лежит», — сказал Кадыров.

Кроме того, в посте Дудаев сообщил, что 29 декабря Кадыров провел совещание с подведением итогов года, 1 января отправил технику для бойцов СВО, а днем 2 января совершил пятничную молитву.

Слухи о болезни Кадырова

Еще в сентябре 2023 года украинские СМИ и чеченские оппозиционные каналы писали, что Кадыров уже несколько дней лежит в коме. Представитель ГУР Украины Андрей Юсов утверждал, что у главы ЧР якобы обострились давние болезни. Через несколько дней на странице Кадырова во «ВКонтакте» появилось 10-секундное видео с «вечерней прогулкой» без уточнения времени и места съемки.

В апреле 2024 года в СМИ и соцсетях начала распространяться информация о том, что еще пять лет назад — в 2019 году — у Кадырова якобы выявили некроз поджелудочной железы, а в 2022 году его состояние ухудшилось.

На следующий день чеченский лидер опубликовал в VK видео из спортзала, где он жмет штангу лежа, занимается с гантелями и выполняет другие упражнения. В подписи к ролику утверждалось, что тренировка состоялась вечером 22 апреля 2024 года.

Летом того же года Кадыров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что абсолютно здоров, и в качестве доказательства 30 раз отжался на камеру. Слухи о своем нездоровье он объяснил попытками посеять панику среди жителей Чечни.

Новые сообщения о возможном ухудшении состояния главы Чечни появились в январе 2025 года — после того, как Кадыров более двух недель не появлялся на публике. В качестве опровержения этих слухов Даудов выложил видео с главой республики, который обвинил «особо волнующихся псевдожурналистов» в распространении фейковой информации.

В конце июля 2025 года турецких СМИ написали, что Кадыров якобы чуть не утонул во время отдыха в Бодруме — вошел в море и начал задыхаться, после чего ему оказали первую медпомощь и госпитализировали. Вскоре в его соцсетях появилось видео с тренировки: сидя на велотренажере, глава Чечни заявил, что возвращается к регулярным физическим нагрузкам после перерыва.