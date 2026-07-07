Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche. В нем он высказался о последствиях милитаризации Европы, оценил отношения РФ и США, назвал условие прекращения боевых действий на Украине, а также заявил, что Россия никогда не начнет третью мировую войну.

Условие завершения боевых действий на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский должен принять «очень ответственное решение» о выводе ВСУ из российских регионов, в том числе Донбасса, заявил Песков. Ему также нужно «признать ситуацию де-факто», и «на следующий день» военные действия прекратятся, указал представитель Кремля.

Работа российских Вооруженных сил по созданию буферной зоны продолжается, добавил Песков.

Милитаризация Европы

Процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии национальной безопасности, заявил Песков.

«ЕС превращается в экономический и военный блок <…>. Мы очень внимательно следили за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно и потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», — сказал он.

По его словам, жителям Евросоюза говорят о «российской угрозе», пытаясь оправдать рост военных расходов. В то же время европейские власти платят «миллиарды и миллиарды евро» на нужды обороны и на снабжение Украины, добавил представитель Кремля.

Как считает Песков, диалог с нынешним поколением европейских политиков «вряд ли возможен» из-за нежелания обсуждать вопросы безопасности и партнерства. Возможно, в будущем они будут более открыты к диалогу, допустил пресс-секретарь президента.

Песков также упрекнул страны Европы в убеждении, что они способны нанести России стратегическое поражение, назвав подобный подход большой исторической ошибкой. Он выразил мнение, что по этой причине украинские власти не проявляют гибкости в рамках процесса мирного урегулирования конфликта.

Говоря об отношениях Европы с РФ, Песков заверил, что Россия не является источником угрозы, а ее территория слишком велика, чтобы европейцы могли о ней забыть. Кроме того, представитель Кремля призвал прислушиваться к обеспокоенностям Москвы и предупредил, что в случае их игнорирования «у вас возникнут проблемы». Он также выступил за возобновление диалога Европы с Россией.

«Мы открыты и готовы к этому», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он также заверил, что Россия никогда не начнет третью мировую войну.

«Мы будем принимать меры для собственной безопасности, но мы никогда не начнем третью мировую войну», — сказал Песков, отметив, что Россия слишком большая и ответственная страна, чтобы инициировать подобное военное противостояние.

В своей истории Россия не выступала инициатором мировых войн, напомнил представитель Кремля. «Но когда ее начали против нас, мы отвечали до самого конца», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Отношения России и США

Отношения России и США «не складываются, поскольку они застряли на нулевом уровне», но, несмотря на это, Москва и Вашингтон продолжают поддерживать «относительно хороший диалог», заявил Песков.

«Мы достаточно умны, чтобы говорить друг с другом», — сказал он.

Россия также приветствует стремление президента США Дональда Трампа решать проблемы за столом переговоров.