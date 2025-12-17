В Кремле не видели сообщений о перспективе новых американских санкций в отношении России, но знают, что у США такие планы есть. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе телефонного брифинга.

«То, что в ряде кабинетов в Вашингтоне такие планы есть, об этом хорошо известно. Любые санкции вредят делу налаживания. Это очевидно», — сказал он (цитата по аудиозаписи в канале радио «Маяк»).

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, ждут ли на этой неделе в Москве приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

«Нет, на этой неделе это не планируется. Мы ожидаем, что по мере готовности наши американские визави проинформируют нас об итогах работы с украинцами и с европейцами», — пояснил он.

Пескова также спросили, насколько иначе Уиткофф начинает воспринимать Россию, по мнению людей, вовлеченных в переговорный процесс.

«Разумеется, господин Уиткофф — он член команды Трампа. И он, собственно, реализует линию своего президента. Но с каждым новым контактом мы исходим из того, что он имеет возможность лучше понять нашу позицию по наиболее актуальным вопросам», — ответил представитель Кремля.

Комментируя планы европейских союзников Украины после заключения мирной сделки отправить туда свои войска уже не под флагом НАТО, а как контингенты ЕС, Песков напомнил, что позиция России по иностранным контингентам на территории Украины «хорошо известна, абсолютно последовательна и понятна».

Накануне на вопрос об отношении Кремля к планам размещения европейских войск на территории Украины, Песков ответил шуткой: «Коалиция желающих на прямую линию [президента России Владимира Путина] не обращалась».