Совмещенная прямая линия и большая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 19 декабря в 12:00, сообщила пресс-служба Кремля.

Российский глава в прямом эфире подведет итоги 2025 года, а также ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Прием вопросов начнется в 15:00 мск 4 декабря и продлится до окончания программы 19 декабря. Россияне могут присылать их в текстовом и видеоформате, а также позвонить в колл-центр.

Как отмечает ТАСС, совмещенное мероприятие впервые пройдет в пятницу. По подсчетам агентства, чаще всего для его проведения выбирали четверг — суммарно 28 раз.

В 2024 году прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференций, состоялась 19 декабря и продлилась четыре с половиной часа. Владимиру Путину было направлено более 2 млн вопросов, которые в том числе затронули военную операцию на Украине, состояние российской экономики, внутренние дела страны и отношения России с другими государствами.