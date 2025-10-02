Президент России Владимир Путин «так или иначе» примет участие в работе саммита Группы двадцати (G20), который состоится в ноябре 2025 года в Йоханнесбурге (ЮАР). Об этом журналистам 2 октября заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Так или иначе он примет участие в G20. В любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активным. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы “двадцатки”», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

В интервью в марте 2025 года министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что ЮАР «следует принципу нейтралитета и уважения суверенитета всех членов G20», но отказалась подтвердить или опровергнуть факт приглашения Путина, сославшись на то, что «процесс приглашений ещё не завершён».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее (в 2023 и 2024 гг.) неоднократно подчёркивал, что ЮАР выступает за «инклюзивный подход» в рамках G20 и не будет отказываться от приглашений в адрес каких-либо участников по политическим мотивам.

Сам Путин в ходе ежегодной пресс-конференции в декабре 2024 года заявил, что «Россия будет участвовать в международных форумах, если это соответствует нашим национальным интересам и если нас пригласят на равных условиях». В марте 2025 года на заседании Совета по международному сотрудничеству он подчеркнул: «Мы не стремимся к изоляции, но и не будем участвовать в мероприятиях, где нас встречают как изгоев».

Официальный представитель МИД Мария Захарова в феврале 2025 года заявила: «Мы ожидаем приглашения от председателя G20 — ЮАР. Россия — постоянный член G20, и любые попытки исключить нас были бы нарушением духа этого формата».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Российской газете» в марте 2025 года сказал: «Если президенту Путину не дадут возможности участвовать в G20, это станет ещё одним доказательством того, что Запад превратил международные институты в инструмент давления. Но ЮАР — суверенное государство, и мы надеемся на взвешенный подход».

Зампред комитета Госдумы по международным делам Александр Шаров отметил в эфире «Россия 24» в апреле 2025 года: «ЮАР исторически придерживается неприсоединения. Мы не видим оснований полагать, что Путину откажут в приглашении. Но даже если формально пригласят, возможны попытки западных стран бойкотировать его выступление — как это было в Индонезии в 2022 году».

Напомним, западные страны (США, Великобритания, Германия) неоднократно призывали исключить Россию из G20, но этого не произошло. В 2022 году председательствовавшая в Группе двадцати Индонезия пригласила Путина на саммит, но он направил туда министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. В 2023 году аналогичное приглашение направляла президенту России Индия, но вместо него вновь присутствовал глава МИД. В 2024 году Путина приглашала и Бразилия, но он опять не поехал на саммит лично.

Саммит G20 в 2025 году пройдет 21 — 22 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Группа двадцати представляет собой неформальный международный форум, в котором участвуют страны с крупнейшими экономиками. Это объединение было создано в 1999 году на уровне глав Минфинов и Центробанков, а с 2008 году превратилось в платформу для встреч лидеров государств. Сейчас в G20 входят 19 стран — Россия, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, ЕС и Африканский союз.