Москва высоко оценивает результаты встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева 9 октября в Душанбе, диалог между странами продолжается, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, встреча глав государств в Таджикистане была важна для того, чтобы «мы вместе перевернули ту самую страницу наших двусторонних отношений».

«Сейчас идет кропотливая работа. Президент поднимал все эти вопросы столь чувствительные, они поднимаются на рабочем уровне. Мы продолжаем наш диалог», — сказал Песков (цитата по «Ведомостям»).

Переговоры Путина и Алиева

В сентябре Путин и Алиев встретились в Пекине на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй Мировой войны. В кадр Baku TV попало краткое рукопожатие президентов.

Песков рассказывал, что «субстантивного общения» между лидерами России и Азербайджана в этот день не состоялось. Сам Путин отмечал, что перекинулся с Алиевым «двумя-тремя словами». Российский лидер подчеркнул, что в отношениях между странами «всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации, <…> и есть проблемы», но фундаментальная связь Москвы и Баку и «взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все расставят на свои места».

7 октября, в день рождения президента России, состоялся первый телефонный разговор Путина и Алиева в 2025 году. Азербайджанский лидер поздравил своего российского коллегу с праздником. Стороны также обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между Баку и Москвой и их перспективах. Песков добавил, что разговор был позитивным и конструктивным. Кроме того, лидеры договорились о встрече.

Спустя два дня, 9 октября, Путин и Алиев встретились в Душанбе на полях саммита лидеров стран СНГ. Российский глава публично озвучил азербайджанскому лидеру причины крушения самолета AZAL, произошедшего в декабре 2024 года.

Путин заверил, что катастрофа связана с несколькими обстоятельствами. Первое заключается в том, что ночью российскую границу пересекли три украинских БПЛА. Второе — в «технических сбоях самой системы ПВО России». По словам президента, вблизи азербайджанского самолета взорвались две ракеты, обломки которых, «скорее всего», и поразили лайнер. Пилот воспринял произошедшее как столкновение со стаей птиц, о чем доложил диспетчерам.

Путин подчеркнул, что российская сторона даст правовую оценку действиям всех должностных лиц и выплатит необходимую компенсацию. Алиев выразил «особую благодарность» российскому главе за подробную информацию о крушении AZAL и личный контроль над ходом следствия.

24 октября Путин и Алиев продолжили диалог, но уже по телефону. Они обсудили двустороннюю повестку и договорились продолжать контакты, в том числе развивать торговлю, совместные проекты в энергетике и транспортной сфере.

Задержанным в Баку россиянам продлили арест

28 октября Сабаильский районный суд Баку продлил арест восьми россиянам, которые были задержаны в июле. Издания 1News и «Фонтанка» пишут, что молодых людей оставили в СИЗО еще на три месяца.

Их обвиняют в транзите наркотиков из Ирана и онлайн-торговле запрещенными веществами. СМИ публиковали кадры, на которых было показано жесткое задержание молодых людей: их заставили ходить гуськом, а на лицах россиян виднелись побои.