Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения в ходе телефонного разговора 7 октября. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

Путин поблагодарил за поздравление, сказано в релизе. Стороны также обменялись мнениями о нынешнем состоянии отношений между Баку и Москвой и их перспективах, сообщила пресс-служба Алиева. Других подробностей не приводится.

До этого президенты двух стран общались по телефону 28 и 29 декабря 2024 года. Тогда они обсуждали вопросы, связанные с крушением пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), летевшего из Баку в Грозный, в результате которого погибли 38 человек. По итогам разговора 28 декабря Путин извинился перед Алиевым за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России».

Азербайджанский лидер на следующий день заявил в интервью AzTV, что требует от российской стороны признать вину, наказать виновных и выплатить компенсации Баку, пассажирам и членам экипажа. В июле 2025 года помощник Алиева Хикмет Гаджиев рассказал в интервью Berliner Zeitung, что Азербайджан по-прежнему ждет от России признания своей ответственности за авиакатастрофу.

В этом году президенты двух стран встречались лично 3 сентября в Пекине на торжествах к 80-летию окончания Второй Мировой войны. Baku TV показал видео краткого приветствия и рукопожатия Алиева и Путина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда заявил, что «какого-то субстантивного общения не было на этот раз». Сам Путин рассказал журналистам своего пула, что поздоровался с Алиевым и его женой Мехрибан, и что они «двумя-тремя словами перекинулись».

Путин признал, что между странами «есть проблемы», но выразил убеждение, что «фундаментальные отношения между Россией и Азербайджаном и взаимный интерес к их развитию в конце концов все расставят на свои места».

В июле Алиев направил Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью людей при крушении самолета Ан-24 в Амурской области.