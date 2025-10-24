Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщила пресс-служба Кремля 24 октября.

Разговор стал продолжением беседы двух лидеров на саммите СНГ в Таджикистане 9 октября, отметили в Кремле. Президенты обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также подтвердили желание дальше развивать торговлю, совместные проекты в энергетике и транспортной сфере.

Кроме того, Путин и Алиев затронули «некоторые аспекты регионального сотрудничества и международной ситуации» и договорились продолжать контакты, добавили в Кремле.

Пресс-служба президента Азербайджана опубликовала аналогичное сообщение, уточнив лишь, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

Первый в 2025 году телефонный разговор президентов России и Азербайджана прошел 7 октября, в день рождения Путина. Алиев поздравил российского коллегу, а также обменялся с ним мнениями об азербайджанско-российских отношениях и их перспективах.

Баку и Москва не приводили детали разговора, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его важным, позитивным и конструктивным.

Спустя два дня, 9 октября, Путин и Алиев встретились в Душанбе на полях саммита лидеров стран СНГ. Президент России публично озвучил главе Азербайджана причины катастрофы самолета AZAL Баку ― Грозный в декабре 2024 года и впервые привел некоторые подробности обстоятельств трагедии.

Путин в частности заявил, что во время пролета судна над территорией России средства ПВО отбивали атаку украинских беспилотников. По словам президента, вблизи азербайджанского самолета взорвались две ракеты, обломки которых, «скорее всего», и поразили лайнер.

Глава государства пообещал, что российская сторона даст правовую оценку действиям всех должностных лиц и выплатит компенсации. Алиев в ответ поблагодарил Путина за подробную информацию и личный контроль над ходом следствия по делу AZAL.

Обострение отношений и выход из «кризиса эмоций»

После катастрофы самолета отношения между Москвой и Баку обострились. В июне напряженность вышла на новый виток после арестов азербайджанцев в России по делу об этнической ОПГ, причастной к убийствам и покушениям в Екатеринбурге в 2001-2011 годах. Двое задержанных умерли. В Баку их смерть расценили как умышленное убийство. В СК России сообщили, что один фигурант умер в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

В Азербайджане после этого прошли аресты россиян по обвинениям в мошенничестве, кибепреступлениях и перевозке наркотиков. Среди арестованных оказались глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, шеф-редактор Евгений Белоусов, а также российские туристы и представители IT-сферы.

После встречи Путина и Алиева 9 октября Картавых освободили, он вернулся в Россию. Белоусова суд перевел под домашний арест.

Путин после саммита СНГ охарактеризовал обострение между Россией и Азербайджаном как «кризис эмоций». Он не согласился с тем, что это был «кризис межгосударственных отношений», потому что в таком случае между странами «не было бы роста торгово-экономических связей».

Президент выразил надежду, что Москва и Баку «эту страницу перевернули» и будут «без всяких осложнений» воплощать «действительно большие планы» в области промышленности, транспортных связей и гуманитарной сфере.