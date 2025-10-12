В отношениях России и Азербайджана был «не самый лучший» момент, Москва ожидает, что проблемные вопросы с Баку будут разрешены. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью репортеру ВГТРК Павлу Зарубину.

Контакты России и Азербайджана полностью не прерывались, несмотря на трудности в двусторонних отношениях, взаимодействие продолжалось «по линии администрации, помощников», рассказал представитель Кремля.

«Справедливости ради нужно сказать, что, несмотря на то, что момент был такой, не самый лучший, в истории наших двусторонних отношений, но, несмотря на это, объемы нашего торгово-экономического сотрудничества продолжали свой рост», — отметил Песков.

Российская сторона ожидает, что проблемные вопросы в отношениях с Азербайджаном будут разрешены «с той или иной скоростью», добавил пресс-секретарь президента.

Отношения Москвы и Баку обострились после катастрофы пассажирского самолета «Азербайджанских авиалиний» (AZAL) близ казахстанского Актау в декабре 2024 года, в результате которой погибли 38 человек.

В июне 2025 года произошел новый виток кризиса на фоне массовых задержаний уроженцев республики по делу об этнической преступной группе, причастной к убийствам и покушениям в Екатеринбурге с 2001 по 2011 годы. Двое задержанных умерли, восьмерых человек арестовали. Этот инцидент вызвал протест со стороны Баку, после чего в Азербайджане по обвинению в мошенничестве были арестованы двое журналистов агентства «Sputnik Азербайджан». Еще восемь российских граждан арестовали в Баку по подозрению в транзите наркотиков и киберпреступлениях.

9 октября в Душанбе состоялась двусторонняя встреча Путина и азербайджанского президента Ильхама Алиева. В ходе нее российский лидер рассказал о результатах расследования катастрофы лайнера AZAL. Путин заявил, что трагедия произошла из-за сочетания факторов: полета украинских беспилотников вблизи границы и технического сбоя системы ПВО, в результате чего две ракеты взорвались неподалеку от самолета. Российский президент заверил, что Москва выплатит компенсации в связи с трагедией.

Сам Путин позже назвал ухудшение отношений между Россией и Азербайджаном «кризисом эмоций», который, по его словам, был вызван «очень тяжелым событием, трагическим событием — гибелью самолета» и гибелью пассажиров. «Поэтому надо было спокойно разобраться. Нам нужно было время», — сказал президент.

На следующий день после встречи Путина и Алиева, 10 октября, главного редактора «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых, который с июля находился в СИЗО после ареста в Баку, перевели под домашний арест, заявил гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. В то же время «Коммерсант» сообщил, что российская сторона «освободила» экс-директора Театра сатиры Мамедали Агаева, которого в августе арестовали по делу о мошенничестве.