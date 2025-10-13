Российско-азербайджанский кризис, завершившийся на саммите СНГ в Душанбе, подарил пример совершенного новой модели дипломатического конфликта. Он был очень ярким и медийным, но совершенно безопасным для стратегических проектов. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев, который следил за всем этим с самого начала, специально для RTVI подводит итоги этого противостояния.

Знаки были

Выражение «кризис эмоций», которым Владимир Путин описал 10-месячное противостояние между Россией и Азербайджаном уже процитировали буквально все. И хотя оно по-своему яркое, я с ним не соглашусь.

Да, то, что мы видели, сильно отличалось от привычной ссоры Москвы с близким партнером. Наиболее близким примером тут можно назвать конфликт с Турцией из-за сбитого российского истребителя в 2015 года. Удар по экономическим отношениям был настолько серьезным, что «Коммерсантъ» сделал об этом целый спецпроект.

А когда Эрдоган все же нашел слова извинения (насколько они были релевантные — многие сомневались, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, тюрколог по образованию, призвал их принять), в Турции тогда даже сняли криминальную драму, где «правильные» турки мстят «неправильному» — который изнасиловал русскую девушку. Явно с намеком: реальный конфликт тоже был спровоцирован внутренними врагами.

Именно тогда, в 2015—2016 годах можно было сказать, что лидерами России и Турции движут эмоции. А вот в случае с Азербайджаном имел место как раз холодный расчет и очень осторожный подъем и затем спуск по лестнице эскалации.

Это доказывает очевидное отсутствие экономических последствий, вроде застрявших на границе товаров и приостановки совместных проектов. Как я уже неоднократно писал, торговая война России и Азербайджана вряд ли привела бы к достижению политических целей — она бы была болезненным, но буквально последним шагом, который можно применить на пути к полноценному превращению отношений во враждебные. А это никому не нужно.

Поэтому даже отказ от взаимных визитов после смерти двух задержанных азербайджанцев в Екатеринбурге длился очень недолго. Уже в конце лета в Астрахани без лишних фанфар состоялось заседание межправкомиссии, на котором в обычном формате обсуждались экономические отношения. Накануне примирения в Душанбе признаков потепления в отношениях стало еще больше — например, в бакинскую гавань зашел российский пограничный корабль «Расул Гамзатов», экипаж которого посетил достопримечательности азербайджанской столицы и сыграл с коллегами в футбол.

Это небольшое, казалось бы, событие, скорее всего намекает на то, что было в 2013 году, когда визит российского корабля в Баку положил конец другому кризису между российским и азербайджанским лидерами. Тогда все началось с того, что самые состоятельные представители азербайджанской диаспоры в России создали Союз азербайджанских организаций России (САОР), который в бакинской прессе сразу назвали «клубом миллиардеров», а один из его представителей — кинорежиссер и сценарист Рустам Ибрагимбеков — выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах. Впрочем, его не зарегистрировали из-за наличия российского паспорта. После этого между Москвой и Баку надолго пропало доверие. В Азербайджане, по всей видимости, искренне поверили, что Кремль хочет поддержать на выборах собственного кандидата, потеснив Ильхама Алиева, и холод сохранялся достаточно долго.

Кроме того, прямо на фоне встречи в Душанбе российские, азербайджанские, казахстанские и иранские адмиралы встретились в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить ситуацию в Каспийском море. Разумеется, это событие готовилось заранее, с явным пониманием, что острая фаза конфликта Баку и Москвы миновала.

Никакого двойного дна

Теперь, когда Владимир Путин и Ильхам Алиев обнялись под камеры, самое время проанализировать — из-за чего же на самом деле был весь этот кризис. И вывод окажется одновременно прост и удивителен для многих — да, все дело действительно было в трагедии с самолетом, за которую нужно было признать ответственность.

«Скорее всего, после окончания расследования, Москва и Баку столкнутся в новой битве эвфемизмов и интерпретаций. Если версия об ошибке ПВО будет подтверждена, Россия будет делать акцент на том, что трагедия была спровоцирована украинскими беспилотниками, атаковавшими в тот момент Грозный. И хотя это тоже значимый фактор, Алиева такая риторика вряд ли впечатлит», — писал я еще в первые дни после нового 2025 года.

И в целом не промахнулся — хотя Владимир Путин, перечисляя причины произошедшего, правда вынес на первое место налет беспилотников на Грозный, его ответ удовлетворил азербайджанского коллегу. Но именно потому, что Россия в лице ее лидера впервые признала ошибочный запуск ракеты «Панцирь-С», который в итоге и привел к трагедии.

Получив это признание, Алиев даже закрыл глаза на намек Путина о вине экипажа — мол, не сел в аэропорту Махачкалы, а полетел сначала в Баку, а затем и в Актау. Но, как утверждали эксперты в авиации, как раз это решение и спасло 29 жизней. Ландшафт на восточном берегу Каспия ровный, как стол, что и помогло посадить самолет даже вне аэропорта. А вот если бы борт AZAL попытался сесть в Махачкале, то, скорее всего, врезался бы в скалу из-за поврежденных систем руления. В Азербайджане это тоже хорошо знают — поэтому и похоронили пилотов Игоря Княшкина и Александра Кальянинова с максимальными почестями.

Такое простое объяснение, впрочем, по-прежнему не устраивает многих. Еще с лета видные российские спикеры явно намекали, что про самолет уже все забыли, и на самом деле идет подковерная игра. То ли это происходит из-за поставок азербайджанской нефти Украине, то ли из-за споров вокруг Зангезурского коридора, который теперь должны строить и контролировать американцы, назвав «Дорогой Трампа за мир и процветание».

Были и более странные предположения. Например, Ксения Собчак в своем ролике предлагала гостям версию, что все дело в исчезнувшем из Екатеринбурга азербайджанском оппозиционера Захиреддине Ибрагимове — якобы к его похищению были причастны представители диаспоры, которых потом со всей жесткостью задержали силовики. Вот только эта версия уже на тот момент была опровергнута самим МИД РФ — как признала Мария Захарова, Ибрагимова выдали в Азербайджан вполне себе по процедуре, предварительно лишив российского гражданства.

Но одно дело — говорить подобные вещи в июле, а другое — прямо сейчас. Как ведущий «Соловьев Live» Сергей Мардан, который, прочитав зрителям целую лекцию об отношениях России с постсоветскими странами, констатировал:

«Что произошло около восьми (на самом деле десяти — прим.) месяцев назад, лично у меня, хотя я в силу профессиональных обязанностей следил за этим очень внимательно, нет ответа».

И снова напустил конспирологического тумана:

«Я думаю, что те, у кого ответ есть, на телевизоре не выступают <…>.Что на самом деле произошло, что послужило триггером, что стало причиной, какие там были еще игроки, которые без всякого сомнения приняли участие в этом достаточно коротком, но кризисе — я не знаю».

На этом фоне весьма неплохо состарились мои собственные прогнозы, сводящиеся к простой мысли: Баку прозрачно указывал Москве на безопасный и вполне достойный выход из положения. Он заключался в признании ошибки отдельных офицеров ПВО и износа техники, что усугубило положение. Азербайджанцы совсем не блефовали, когда говорили, что им известно о трагедии практически все, и более того — они знают, что те же детали известны российским коллегам. Иначе откуда у азербайджанского издания Minval взялись сливы аудиозаписей российских военных, явно полученных от кого-то, связанного с расследованием?

Кстати, Путин, делясь с Алиевым результатами этого расследования, заявляя, что все детали стали ему известны накануне, буквально в деталях повторил повествование самого офицера, который произвел запуск ракеты (азербайджанцы утверждают, что его зовут Дмитрий Паладичук) — разве что без мата:

«У меня промахи были и ракеты, скорее всего на уничтожение ушли. А когда на уничтожение ушли, от разлета осколков могли и зацепить, — говорит он в сообщении кому-то из товарищей. — [Хрен] его знает, я что, Бог что ли?».

И чем же это отличается от объяснения Путина? Оно звучало так:

«Две ракеты, которые были выпущены, не поразили напрямую самолет. Если бы это произошло, он рухнул бы на месте. А взорвались — может быть, это была самоликвидация — в нескольких метрах, это примерно до десяти метров. И поэтому поражение произошло. Но главные поражающие элементы были не боевыми, а, скорее всего, обломками самих ракет».

Судьба людей

Впрочем, на таких деталях в российских СМИ, конечно, не заостряют внимание. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц пишет:

«Соболезнования по-человечески Россия принесла. От выплат компенсаций не увиливает. А эмоциональные истерики и геополитический шантаж — это не наш метод. Урок взрослого политика крикливой шпане. И кстати, все еще хочется узнать у Алиева: кто и как был наказан за сбитие российского вертолета? Кто и как был наказан за расстрел российских миротворцев? Когда Баку освободит задержанных по беспределу российских журналистов и релокантов?»

В этих словах много что не так. Например, про компенсации, которые в речи Путина по-прежнему фигурируют в будущем времени. А до этого российский МИД вообще делал акцент только на страховых выплатах, которые не имеют к компенсациям никакого отношения. Но главным образом — никто в России на самом деле не собирался даже обсуждать эту историю аж в октябре, тем более в такой форме — с обещанием «дать правовую оценку действиям всех должностных лиц». Если бы пошло так, как хотели в Кремле, все действительно затихло еще весной.

Почему же произошло иначе? Видимо, из-за настойчивости Ильхама Алиева и приближающейся годовщины трагедии — после нее Баку мог бы пойти с итоговым отчетом из Казахстана (страна, на территории которой произошла авиакатастрофа, по правилам ICAO должна подготовить его в течение года) в какой-нибудь из международных судов. И вот уже тогда повернуть назад было бы куда сложнее.

Если честно, я предполагал, что историю попытаются свернуть до этого момента, но делал ставку на другое мероприятие — неофициальный саммит СНГ, который проходит в конце декабря. В прошлом году он проходил как раз в день трагедии, что и заставило Ильхама Алиева развернуться на полпути.

Зато с тезисом Коца о задержанных в Баку россиянах поспорить нельзя — их должны освободить как можно скорее, и странно, что этого не произошло до сих пор. Пока что хоть какие-то новости есть только про редактора азербайджанского «Спутника» Игоря Картавых, но торг насчет остальных сотрудников наверняка продолжается. Лучшее доказательство этого — полное отсутствие упоминаний об их судьбе в программе «Вести недели» Дмитрия Киселева, который занимается переговорами с Баку еще с февраля, когда у редакции только возникли проблемы.

При этом о схваченных в Азербайджане после екатеринбургских событий релокантов и туристов неизвестно буквально ничего. Видимо, придется по старой постсоветской традиции ждать приговора суда, после которого президент их помилует.

