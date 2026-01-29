В Прокопьевском психоневрологическом интернате в Кузбассе с начала января умерли 9 постояльцев, самым старшим было 79 лет, младшему — 19. Об этом сообщило региональное Министерство труда и соцзащиты по итогам проверки своей комиссией.

«По каждому случаю будет проведена тщательная проверка причин произошедшего с привлечением всех компетентных органов. Информация, о которой сообщили комиссии сотрудники интерната, передана в правоохранительные органы для правовой оценки», — заявили в ведомстве.

Проверку организовали после сообщений в СМИ 24 января о массовом заражении гриппом А постояльцев дома-интерната в Прокопьевске. Как утверждалось на тот момент, 44 человека были госпитализированы в состоянии средней тяжести, еще двое — в тяжелом.

Следственный комитет в тот же день по результатам процессуальной проверки возбудил уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ст. 236 УК, максимум 2 года тюрьмы). Прокуратура взяла расследование на контроль.

О девяти смертях в интернате власти сообщили только в четверг, 29 января. Исследование патологоанатомов показало, что в семи случаях причинами стали «декомпенсация длительно текущей сердечной недостаточности, болезни системы кровообращения, осложненные нарушениями ритма, тромбозами», перечислили в Минтруда и соцзащиты.

Уточняются причины еще двух смертей — 73-летней женщины и 19-летнего мужчины, который умер в стационаре Прокопьевской городской больницы, говорится в сообщении.

Как следует из публикации, четыре человека — три пожилые женщины и 21-летняя девушка — скончались в самом интернате. У девушки был диагностирован церебральный паралич. Трое мужчин, включая 19-летнего, умерли в городской больнице, одна женщина 69 лет — в машине скорой помощи. Где скончалась еще одна постоялица, причину смерти которой еще определяют, в тексте не уточняется.

Кардиолог: грипп мог стать первопричиной

Московский кардиолог, врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин рассказал NGS42.RU, что при тяжелых патологиях и несвоевременной помощи вирус гриппа может вызвать опасные последствия для легких и сердечно-сосудистой системы стать первопричиной гибели людей.

По словам кардиолога, у людей с хроническими тяжелыми патологиями осложнения гриппа возникают спонтанно и их опасность не всегда можно быстро оценить.

«Даже при правильном лечении бывают случаи, когда грипп протекает совершенно иначе и тяжелее, чем у других. Тем более когда есть физиологические и анатомические изменения», — цитирует врача портал.

Он объяснил, что, как и в случае коронавируса, грипп особенно опасен для пожилых, инвалидов и детей.

«Планомерно изводят»: что рассказывает персонал

Сами сотрудники психоневрологического интерната считают произошедшее закономерным итогом того, что постояльцев в последние годы «планомерно изводят», написал накануне портал NGS42.RU.

Работники напомнили, что в сентябре прошлого года уже был скандал из-за жалоб на то, что людей кормили протухшими полуфабрикатами, мясом и овощами. Тогда сам персонал высылал редакции фото отвратительной еды, которую выдавали больным.

По словам сотрудников, силовики и инспекторы провели проверку и нашли нарушения, но после того, как шумиха схлынула, постояльцев стали снова кормить гнилыми продуктами.

Затем, в середине ноября, как рассказали собеседники портала, в интернате зафиксировали вспышку непонятного заболевания. Пациенты жаловались на высокую температуру, сильную головную боль, у некоторых были признаки инфекции дыхательных путей — кашель и насморк.

Руководство медучреждения решило все скрыть и не стало вводить карантин, но в новогодний период ситуация только ухудшилась. Только в январе большинство заболевших все-таки госпитализировали, но тогда история уже вылилась в соцсети и в интернат снова нагрянули проверяющие из разных ведомств.

Одна из сотрудниц сообщила порталу, что хотела рассказать инспекторам о начале массового заболевания пациентов еще в ноябре, но директор Елена Морозова якобы не пустила к ним.

«Никто не хочет нас слышать. Столько дней ищут причину, а к нам, сотрудникам, так никто и не подошел поговорить. Я работаю в интернате около 10 лет, до этого тут трудился мой родственник, но такого кошмара никогда не было», — передает слова женщины NGS42.RU.

Собеседница портала выразила уверенность, что причиной серьезного заражения людей стали не хронические недуги или возраст, а то, что их, по сути, «три месяца не лечили», говорится в публикации.

Представитель персонала также рассказала, что питание постояльцев остается плохим, и что во многих корпусах «холод неимоверный». По ее словам, только перед проверками батареи «выкрутили на полную» и избавились от сквозняков.

Еще одна сотрудница интерната сообщила, что там постоянно нарушаются санитарно-эпидемические правила, в том числе из-за отсутствия нужного оборудования, при этом нет базовых лекарств, а жалобы людей обычно игнорируются.

Как утверждают источники портала, весной 2025 года у двух постояльцев развилась открытая форма туберкулеза, но директор это также скрыла от вышестоящего руководства.

Нарушения нашли только в душевой

В отчете Минтруда и соцзащиты Кузбасса 27 января о ходе проверки в Прокопьевском интернате претензии к качеству питания и обогреву помещений не упоминаются.

«Соблюдается нормативный температурный режим. <…> В учреждении организовано пятиразовое вариативное питание — проживающие могут выбрать на обед варианты салатов, гарниров, напитков. Качество еды поставлено на контроль», — говорится в отчете.

Там утверждается, что в ноябре 2025 года всем постояльцам, не имеющим противопоказаний, поставили вакцину от гриппа, проводятся мероприятия по профилактике гриппа и в настоящее время действует карантин.

Из нарушений упоминалось только одно — претензии Роспотребнадзора к одной из душевых. Что именно там обнаружили, не уточняется, только отмечено, что нарушения устраняют.

Также Роспотребнадзор в связи со вспышкой заболеваемости обязал сотрудников, контактирующих с постояльцами, пройти обязательное медобследование, отказавшихся отстранили от работы, сказано в отчете.