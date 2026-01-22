Губернатор Кемеровской области Илья Середюк, выступая 22 января в прямом эфире, высказался по поводу гибели младенцев в родильном доме №1 Новокузнецка. Глава региона призвал общественность воздержаться от поспешных выводов и дождаться окончательных результатов экспертиз, которые проводит специальная комиссия.

Губернатор выразил уверенность, что ситуация не связана с массовой врачебной ошибкой. Он аргументировал это тем, что у каждого из погибших новорожденных был разный лечащий врач.

«С выводами нельзя торопиться, нужно предоставить это право экспертам, которые занимаются изучением этой проблемы. <…> Я бы защитил врачей. <…> Невозможно, чтобы все лечащие врачи одновременно допустили одну ошибку», — заявил Середюк.

Он также отметил, что власти не склоняются к версии о вспышке внутрибольничной инфекции, указав, что с конца декабря и за период новогодних праздников в учреждении успешно прошло более 140 родов, и большинство детей были выписаны с высокими показателями по шкале Апгар.

Середюк подробно остановился на состоянии матерей и условиях рождения погибших младенцев. Он сообщил, что речь идет о недоношенных детях, некоторые из которых родились с весом всего 600—800 граммов.

Губернатор рассказал, что часть женщин вообще не состояла на учете по беременности и поступала в роддом без истории болезни и необходимых анализов.

«Печально говорить, но некоторые приезжали на роды по скорой в состоянии алкогольного опьянения», — констатировал он, подчеркнув необходимость усиления работы по выявлению и сопровождению таких беременных.

После инспекции родильных домов Новокузнецка губернатор заявил, что получил в основном положительные отзывы от пациенток о работе учреждений. В качестве меры, направленной на снижение нагрузки на медиков, он пообещал увеличить штат специалистов.

Трагические случаи гибели младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке произошли в период с 4 по 12 января. В связи с этим правоохранительные органы задержали главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №1, в структуру которой входит родильный дом, а также исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных.

Обоим медицинским работникам предъявлены обвинения в совершении уголовно наказуемых деяний. Им инкриминируют халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ), а также причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

Ранее Минздрав региона, комментируя ситуацию, сообщал, что у всех погибших детей была диагностирована внутриутробная инфекция. После инспекции учреждение было временно закрыто — сроком на три месяца. Основанием для такого решения стали выявленные серьезные нарушения санитарно-эпидемиологического режима, в частности, обнаруженные на стенах помещения плесневые грибки и неисправная система вентиляции.