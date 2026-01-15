Центральный районный суд Новокузнецка избрал меру пресечения двоим обвиняемым по делу о гибели девяти младенцев в роддоме при городской больнице №1 в новогодние каникулы. Главврача Виталия Хераскова отправили под домашний арест. И.о. заведующего отделением реанимации Алексею Эмиху назначили запрет определенных действий, сообщает NGS42.RU.

Среди прочего Эмиху запретили общаться с другими сотрудниками больницы.

Оба фигуранта не признают своей вины. Следствие просило отправить Эмиха в СИЗО на два месяца, Хераскову прокуратура просила назначить домашний арест.

Главврач и и.о. завотделением реанимации были задержаны накануне. В зависимости от роли каждого, их подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК, наказание вплоть до 7 лет лишения свободы) и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 3 ст. 109 УК, наказание вплоть до 4 лет лишения свободы).

Как выяснил NGS42.RU, Эмиха подозревают только по статье о причинении смерти по неосторожности. Хераскову же предъявили обвинение в халатности, повлекшей смерть, о чем сообщили в суде представитель следствия и прокурор.

Эмих отметил в суде, что официально успел пробыть в должности и.о. завотделением лишь несколько часов перед тем, как его задержали, а до того работал анестезиологом-реаниматологом. На посту руководителя реанимацией он заменил Константина Лукашева, который уволился 11 января, говорится в репортаже портала из зала суда.

По данным NGS42.RU, Лукашев является третьим подозреваемым по делу, но его не задержали. Во время заседания было дано объяснение, что он находится в кардиологии с сердечным приступом.

В суде зачитали показания бывшего заведующего отделением. Лукашев, в частности, утверждал, что врачи не могли понять причины резкого ухудшения состояния младенцев и консультировались со специалистами из Москвы и Кемерова. Он подтвердил, что в один из дней умерли сразу трое новорожденных, но, по его словам, предварительно, их смерти не были связаны между собой.

Согласно показаниям Лукашева, ухудшение состояния младенцев сопровождалось подъемом температуры до 37—38 градусов и «атипичным» течением легочной инфекции.

Следователь в ходе заседания отметил, что экспертизы по установлению причин смерти детей еще ведутся и окончательных выводов пока нет.

Главврач Херасков рассказал, что узнал о гибели младенцев (смерти фиксировались с 4 по 11 января, пик пришелся на 8-е число) только вечером 9 января. Он не смог объяснить, почему ему не сразу доложили о ситуации, ответив, что не знает.

По словам Хераскова, он сразу же сообщил заместителю главы областного Минздрава и предложил закрыть отделение, но этого не сделали по неизвестным ему причинам. Рожениц перестали принимать только 11 января, официально объяснив это необходимостью карантина из-за вспышки ОРВИ.

Также главврач утверждает, что рассказал о ситуации самому министру здравоохранения Кузбасса Андрею Тарасову.

Херасков рассказал, что в роддом принимали рожениц с признаками инфекций, поскольку только там им могли оказать необходимую помощь, но, по его словам, после 1 декабря 2025 года к ним поступали только пациентки без явных симптомов, которые имели только остаточные признаки заболеваний.

До своего задержания главврач говорил RT, что все умершие младенцы были недоношенными, каждый со своей «тяжелой патологией врожденной». По его словам, в больнице пока не видят общей причины их смерти.

В Минздраве Кузбасса, со своей стороны, ранее заявили, что все девять умерших детей имели тяжелую внутриутробную инфекцию.