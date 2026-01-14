Главный врач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Новокузнецкой ГКБ № 1 задержаны после гибели младенцев в роддоме. Они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности, сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

«В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.293 УК РФ (халатность) и ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей)», — сказано в пресс-релизе ведомства.

По данным следствия, с 4 по 12 января из-за ненадлежащего исполнения своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи скончались девять новорожденных. В СК уточнили, что дети родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

Сейчас с участием подозреваемых проводятся следственные действия. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время оперативного совещания также сообщила, что комиссия по оценке работы службы родовспоможения проведет разбор всех случаев в новокузнецком роддоме.

Накануне в Минздраве Кемеровской области сообщили, что все девять младенцев, умерших за новогодние каникулы в роддоме №1 Новокузнецка, имели тяжелую внутриутробную инфекцию. Отстраненный от должности главврач больницы говорил, что в медучреждение поступали «самые тяжелые роженицы». Женщины, рожавшие там детей в прошлые годы, рассказывают о хамстве персонала, невнимании к пациенткам и новорожденным, а также о случаях причинения травм детям.