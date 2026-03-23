В России надо ограничить прокат и показ на стриминговых платформах фильмов с участием голливудских актеров, которые открыто поддерживают Киев и ведут антироссийскую деятельность, заявил Life.ru заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов.

Поводом для обращения стали публичные действия ряда звезд мирового кино, включая Шона Пенна, Анджелину Джоли и Бена Стиллера, которые в последнее время совершили поездки на Украину и приняли участие в мероприятиях, направленных на поддержку киевских властей.

Внимание общественника привлекли недавние эпизоды: Шон Пенн проигнорировал церемонию вручения премии «Оскар», прошедшую в Лос-Анджелесе 15 марта 2026 года, предпочтя ей визит к Владимиру Зеленскому, где получил символическую награду от «Укрзалізниці». Анджелина Джоли в бронежилете с нашивкой ВСУ посетила Херсон и осмотрела местные больницы.

Иванов расценил эти поездки как часть спланированной пропагандистской кампании, направленной на сбор средств для продолжения военных действий и легитимизацию «киевского режима».

«Российский зритель не должен финансировать тех, кто работает против страны. Пока они ездят в Киев и называют нацистов “борцами за свободу”, их фильмы приносят им миллионы от российских прокатчиков. Мы платим им, а они на эти деньги снимают новую пропаганду против нас», — заявил Иванов.

Общественный деятель настаивает на необходимости зеркальных мер в ответ на ограничения, которые, по его словам, применяются на Западе в отношении российских артистов. Для этого он предлагает внести изменения в законодательство, которые позволили бы блокировать прокат и цифровое распространение картин с участием знаменитостей, уличенных, как он выразился, в антироссийской деятельности.

Параллельно Иванов призвал кинотеатры, дистрибьюторов и онлайн-платформы уже на данном этапе проявить гражданскую ответственность и отказаться от закупки фильмов с участием голливудских звезд, открыто поддерживающих Киев. По его мнению, такие меры позволят не допустить, чтобы доходы от российского кинопроката направлялись на поддержку тех, чьи действия он считает враждебными по отношению к РФ.