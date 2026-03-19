После выявления нарушений при оплате жилищно-коммунальных услуг деньги гражданам не возвращают напрямую — вместо этого делается перерасчет, который отражается отдельной строкой в платежке. Об этом RTVI рассказала замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

«Чаще всего неправильно высчитывается не тариф, не стоимость ресурса, а начисленные объемы, они тоже бывают несправедливыми. И, конечно, с учетом выявленных нарушений все должно быть пересчитано и учтено в следующих платежных периодах. Деньги возвращают не напрямую людям, а действуют путем перерасчета в платежках — это можно увидеть в отдельной графе», — объяснила она.

Кроме того, потребитель вправе потребовать штраф в размере половины от неправомерно начисленной суммы — но только в заявительном порядке, добавила Разворотнева.

«Сначала потребитель обращается в заявительном порядке к поставщику услуг или в МФЦ, и если поставщик согласен с претензией, все учитывается в последующих расчетах будущих периодов. А если не получилось, поставщик не согласен, то тогда потребитель вправе действовать через суд. Все в зависимости от конкретного случая. Надо интересоваться в первую очередь в ГЖИ (Государственной жилищной инспекции), потому что она следит за правильностью начислений», — сказала депутат.

Отдельно она указала на системную проблему: тариф может быть сформирован формально правильно, но оставаться несправедливым по сути. «По закону получается правильно, а по сути — свинство, когда потребитель платит за неэффективность», — сказала собеседница RTVI.

В качестве примера Разворотнева привела котельную на угле, где стоимость гигакалории в четыре раза выше, чем могла бы быть при работе на газе: «То есть, конечно, может быть, проиндексировали правильно, но если бы это предприятие работало более эффективно, для потребителя было бы дешевле».

По ее словам, корень проблемы — в разрыве между теми, кто контролирует тарифы, и теми, кто занимается модернизацией коммунальной инфраструктуры: «Тарифы должны быть привязаны к решению задач по снижению издержек, по повышению эффективности».

Ранее 17 депутатов от фракции КПРФ внесли на обсуждение Госдумы протокольное поручение, в котором предлагалось обязать профильный комитет запросить у правительства, Минстроя, ФАС и Генпрокуратуры два ответа: сколько и где было похищено у граждан через тарифы ЖКХ, и как эти деньги вернуть.

Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) на заседании, которое прошло 18 марта, напомнил, что ФАС выявила в тарифах 2023—2025 годов 102 млрд рублей необоснованных расходов граждан, причем только за 2025 год из платежек должны были исключить 50,3 млрд, а Генпрокуратура дополнительно вскрыла нарушений еще на 5,7 млрд. «Тут целый букет: корпоративные мероприятия включались в тарифы, онлайн-тренинги, командировки сотрудников, проезд членов семей к местам отдыха», — заявил парламентарий.

Разворотнева от лица думского комитета по строительству и ЖКХ предложила поручение не поддерживать. По ее словам, контроль тарифообразования находится в ведении другого комитета, а профильный в прошлом году уже направлял запрос в ФАС по собственной инициативе: в частности, 28 октября 2025 года прошло масштабное рабочее совещание с участием Минстроя, Минэкономразвития и ФАС.

Вопрос о защите прав граждан Разворотнева и вовсе сочла излишним: «Как-то стыдно даже запрашивать — давайте почитаем Жилищный кодекс, давайте почитаем закон “О защите прав потребителей”, там все написано».

В итоге поручение Госдумой было отклонено — его поддержали лишь 80 депутатов при двух воздержавшихся.