Общая сумма экономически не обоснованных средств, определенных к исключению из тарифов ЖКУ в 2023-2025 годах, составила 102,62 млрд рублей, отчиталась Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Эти средства уберут из тарифов.

Наибольший объем корректировок пришелся на 2025 год — из тарифов предписано исключить 50,32 млрд рублей, в том числе:

25,22 млрд рублей в сфере электроэнергетики,

11,82 млрд рублей в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО),

10,85 млрд рублей в сфере теплоснабжения,

2,43 млрд рублей в сфере водоснабжения и водоотведения.

Как указали в ФАС, работа антимонопольной службы и ее территориальных органов привела к снижению платежей в некоторых регионах, передает ТАСС. В частности, в 2025 году в Пермском крае тарифы на теплоснабжение были снижены на 30,3%, в Ленинградской области — на 15,7%, говорится в сообщении. В Республике Алтай тарифы в сфере обращения с ТКО снизились на 27,8%, указали в ФАС.

В ведомстве отметили, что контрольные мероприятия проводятся на основании публикаций в СМИ и жалоб граждан на резкий рост коммунальных платежей.

«Служба регулярно работает над устранением нарушений законодательства в сфере государственного регулирования тарифов и приведением их к экономически обоснованному уровню», — заверили в ФАС.

Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что 2026 год станет годом беспрецедентного роста коммунальных тарифов. Помимо уже состоявшейся в начале года индексации почти на 2%, уже запланирован следующий этап: с 1 октября 2026-го тарифы ЖКУ повысятся в среднем на 18% по стране.

11 марта Госдума приняла пакет законов, призванный усилить контроль за ценами на услуги ЖКХ. Согласно документу, если регион дважды нарушит предписания ФАС, ведомство получит право самостоятельно устанавливать тарифы на электричество, газ, воду и тепло. У властей субъектов будет месяц, чтобы привести тарифы в соответствие с решениями антимонопольной службы.

Как пояснил RTVI глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, закон позволит ФАС оперативнее реагировать на резкий рост тарифов и не допускать их превышений, а следовательно — не проводить перерасчеты.

В то же время Госдума отклонила предложение депутатов от КПРФ ограничить максимальный уровень тарифов, устанавливаемых ФАС. Глава службы Максим Шаскольский пояснил, что Жилищный кодекс уже содержит механизмы, исключающие рост совокупной платы граждан выше установленных пределов.