Вступление: эпоха Смуты

Начало XVII века в России стало временем глубочайшего кризиса: династическая нестабильность, экономический упадок, иностранные интервенции — всё это вошло в историю как «Смутное время». Когда столица — Москва — оказалась оккупирована польско-литовскими войсками, а государственная власть фактически распалась, на первый план вышло народное движение, которое возглавили Минин и Пожарский. Последующие события стали символом народного единения.

Кузьма Минин — из посадского торговца в организатора ополчения

О точной дате рождения Минина исторических данных практически не сохранилось. По одним источникам, он родился родился между 1562 и 1568 годами в небольшом волжском городе Балахна в семье солепромышленника. До создания ополчения Минин был зажиточным посадским человеком, владельцем мясной лавки, обладал авторитетом среди местных жителей. Но осенью 1611 года, когда ситуация в стране обострилась, он выступил с призывом к жителям Нижнего Новгорода объединиться и поддержать освобождение Отечества.

Он стал одним из ключевых организаторов Второго народного ополчения: собирал деньги на его формирование, координировал снабжение, выступал перед горожанами с речами о долге перед родиной.

После освобождения Москвы Минин получил признание и был удостоен чина думного дворянина, но и далее оставался человеком скромного происхождения по сравнению с князьями своего времени.

Дмитрий Пожарский — князь-воевода, призванный народом

Дмитрий Михайлович Пожарский родился в 1577—1578 годах в княжеском роду стародубских Рюриковичей. Он служил при царском дворе и имел военную подготовку.

Когда страна погрузилась в хаос смуты, его военная репутация стала важным фактором. Он уже имел боевой опыт — участвовал в сражениях против войск Лжедмитрия II, в 1609 г. был воеводой в Зарайске, а в 1611 г. получил тяжёлое ранение в Москве (на Лубянке) во время антипольского восстания.

Когда Нижний Новгород собирал силы для похода на Москву, его организаторы пригласили Пожарского, который был избран воеводой — то есть командующим ополчения, сформированного Мининым. В итоге именно под его командованием была освобождена Москва, а Пожарский вошел в историю как национальный герой.

Путь к победе

Второе народное ополчение, организованное Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским осенью 1611 года, после длительной подготовки и сбора сил в Нижнем Новгороде и Ярославле в августе 1612 года подошло к Москве. В решающей битве с гетманом Ходкевичем (22—24 августа) ополченцы остановили попытку прорыва польско‑литовских войск к осажденному Кремлю; а после этого, блокировав польский гарнизон, вынудили его к капитуляции:

1 ноября был взят Китай‑город, а 6 ноября 1612 года Кремль окончательно освобождён. Эта победа создала условия для созыва Земского собора 1613 года и избрания царем Михаила Романова, что положило конец ключевому этапу Смуты и стало символом народного единства.

Наследие и значение

Имя Минина и Пожарского вошло в российскую историю как символ гражданского подвига, народного единства и восстановления порядка. В их честь был установлен памятник на Красной площади (1818 год).

Их подвиг также связан с датой 4 ноября — сегодня отмечается День народного единства, который призван напомнить о тех временах, когда люди разного происхождения и сословий объединились ради общей цели.