Двое граждан России были задержаны турецкой полицией из-за поцелуя в мечети Чамлыджа, расположенной в Стамбуле. Об этом РИА «Новости» рассказали в российском генеральном консульстве.

По словам дипломатов, после разговора с сотрудниками правоохранительных органов и дачи показаний молодого человека и девушку отпустили на свободу. После этого они не обращались в генконсульство. Как рассказал осведомленный собеседник агентства, пара покинула территорию Турции.

Как сообщает IHA, главная прокуратура Анатолии начала расследование после того, как публикация в соцсетях фотографии двух иностранцев, «ведущих себя неподобающим образом» во дворе мечети в районе Ускюдар, вызвала возмущение среди местного населения.

Мечеть Бююк Чамлыджа (Çamlica Camii), построена в 2019 году по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Она является самой большой не только в Стамбуле, но и во всей стране. Авторы проекта — женщины-архитекторы Бахар Мизрак и Хайрие Гюль Тоту. Помимо мечети, в культурно-религиозный комплекс входят Музей исламской цивилизации, художественная галерея, библиотека, конференц-зал на 1071 место, восемь художественных мастерских, смотровые площадки.

После того, как личности туристов, прибывших на отдых в Турцию, были установлены, они были задержаны. Им вынесли обвинительное заключение по статье о публичном оскорблении религиозных ценностей. Срок наказания по мог составить от шести месяцев до одного года лишения свободы, сообщило агентство IHA.

В ходе допроса молодой человек рассказал, что не обратил внимания на письменные и визуальные объявления у входа, а также, что его не предупреждали о запрете такого поведения. Он принес свои извинения за случившееся.