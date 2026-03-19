Следственный комитет Липецкой области сообщил о гибели сотрудника военной полиции в результате стрельбы. Инцидент произошел 19 марта в Чаплыгинском округе.

По информации ведомства, местный житель, вооруженный огнестрельным оружием, открыл огонь по прибывшим к нему военным полицейским. Один из сотрудников получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.