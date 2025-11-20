Утром 20 ноября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о предотвращении попытки отравить российского офицера в Донецкой Народной Республике (ДНР) пивом с британским боевым отравляющим веществом. RTVI собрал подробности этого дела.

Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, который должен был передать высокопоставленному российскому военному две бутылки британского пива с боевым отравляющим веществом. По данным спецслужбы, в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих колхицина и третбутилбициклофосфата британского производства, которая при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут.

По данным контрразведки, задержанный через Telegram контактировал с представителем ГУР Минобороны Украины. Позже он рассказал, что за подготовку теракта украинские спецслужбы обещали ему $5 тыс., пишет ТАСС.

«Сразу была оговорена сумма, что за передачу посылки дальше мне будет выплачено 5 тысяч долларов. По факту я оказался расходным материалом для украинских спецслужб», — сказал он сотрудникам ФСБ.

Мужчина был задержан во время передачи пакета с отравленным пивом, ФСБ опубликовала этот момент. Изначально подозреваемый заявил, что не знает, за что задержан, и должен был передать подарок — импортное пиво. Но когда понял, что сотрудникам ФСБ известно, что в пиве находится яд, мужчина ответил: «Думаю, оно отравленное».



Он рассказал, что в Telegram ему написал неизвестный, представитель украинских спецслужб и предложил заработать денег.

«По присланным координатам мне надо было забирать посылки. Это было поле. В момент, когда я подходил к точке, подлетел квадрокоптер, сбросил мне на небольшой высоте два тубуса», — рассказал задержанный.

Аналогичным способом он забрал вторую посылку и хранил их у себя дома.

Мужчина рассказал, что кураторы интересовались, не разбились ли они. Перед передачей бутылок подозреваемому дали инструкцию, как он должен действовать: оставить дома телефон, пиво упаковать в перчатках в пакет.

На другом видео военнослужащий, который должен был стать жертвой, рассказал, что несколько месяцев назад «в одном из интернет-приложений для знакомств» познакомился с девушкой, которая представилась Полиной. У них завязалось общение, которое позже перешло в Telegram, отмечает РБК.

По словам военного, девушка рассказала, что раньше жила в Донецке, но сейчас временно находится в Мариуполе из-за болезни бабушки. «Полина» несколько раз присылала офицеру видео из спортзала и после сообщила, что хочет сделать ему подарок, который передаст через подругу.

«Через несколько дней мне позвонил неизвестный мне человек и сказал, что привез подарок от Полины, после чего я вышел из дома, встретился с этим человеком, и он передал мне пакет», — сказал военный.

По словам офицера сотрудники ФСБ объяснили ему на месте, что через аккаунт «Полины» с ним вели переписку сотрудники спецслужб Украины.

Позже в ФСБ рассказали ТАСС, что Киев начал создавать фейковые аккаунты в социальных сетях, чтобы вовлекать россиян в диверсионно-террористичеcкую деятельность.

«Преимущественно это мессенджер Telegram», — сообщили в ведомстве.

По данным спецслужбы, такие учетные записи для реалистичности наполняют фотографиями и видео, которые сгенерированы искусственным интеллектом. Кроме вовлечения россиян диверсии, аккаунты используют для получения секретной информации у правоохранителей и военнослужащих.