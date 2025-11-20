Задержан житель Донецкой Народной Республики, который пытался убить высокопоставленного российского военного, подарив ему две упаковки британского пива с боевым отравляющим веществом. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, в ноябре подозреваемый получил от украинской спецслужбы две упаковки бутылок британского пива, которые он должен был передать российскому офицеру в качестве подарка. Мужчина был задержан сотрудниками ФСБ в момент передачи.

«По результатам исследований изъятых бутылок установлено, что в пиве содержалась смесь высокотоксичных отравляющих веществ „колхицин“ и „третбутилбициклофосфат“ (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, запрещенного Конвенцией о химическом оружии 1993 г.) британского производства», — сказано в сообщении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что такая смесь при употреблении вызывает мучительную смерть в течение 20 минут.

По данным контрразведки, задержанный через Telegram контактировал с представителем ГУР Минобороны Украины и с помощью дрона получал от них взрывчатку. В ФСБ уточнили, что взрывчатку подозреваемый хранил у себя дома для использования в диверсионно-террористических целях.

В ведомстве не раскрыли личность офицера, на которого готовилось покушение. Другие подробности операции также неизвестны.

ФСБ напомнила, что украинские спецслужбы не снижают активности в поиске потенциальных исполнителей терактов и диверсий, через интернет, социальные сети и мессенджеры Telegram и WhatsApp. В ведомстве предупредили, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное суровое наказание».

Накануне сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР, подозреваемого в подготовке теракта и государственной измене. Он планировал теракт в отношении высокопоставленного сотрудника регионального органа власти, уточнили в спецслужбе.

Также 19 ноября сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю отчитались о задержании иерея Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери, которого подозревают в вербовке казаков и прихожан в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*

17 ноября «Московский комсомолец» писал, что на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу готовилось покушение на Троекуровском кладбище в Москве. По данным ФСБ, к подготовке покушения были привлечены несколько человек: нелегальный мигрант из Центрально-Азиатского региона, двое ранее судимых наркозависимых граждан России, а также проживающий в Киеве Джалолиддин Шамсов, разыскиваемый российскими правоохранительными органами за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

*признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории России