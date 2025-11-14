Сотрудники ФСБ предотвратили убийство одного из высших должностных лиц России, которое планировали совершить украинские спецслужбы на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Согласно данным ФСБ, для подготовки преступления были завербованы несколько человек.
«Нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан России, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича, 1979 года рождения, разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия», — говорится в сообщении пресс-службы.
По информации ФСБ, при подготовке убийства была использована замаскированная под вазу с цветами видеокамера, с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж. У задержанных также изъяли средства связи, а в мессенджерах была найдена переписка с сотрудником украинских спецслужб.
12 ноября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ рассказали, что в ходе расследования покушения на крымского митрополита Тихона (Шевкунова) появились новые доказательства причастности к преступлению помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича. По данным спецслужбы, основной целью покушения был срыв переговоров России и США по вопросу конфликта на Украине. Как уточнили в ведомстве, после успешной реализации теракта Киев рассчитывал на отказ российской стороны от мирных переговоров.