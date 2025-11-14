Сотрудники ФСБ предотвратили убийство одного из высших должностных лиц России, которое планировали совершить украинские спецслужбы на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Согласно данным ФСБ, для подготовки преступления были завербованы несколько человек.

«Нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан России, задержанных в Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича, 1979 года рождения, разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия», — говорится в сообщении пресс-службы.

По информации ФСБ, при подготовке убийства была использована замаскированная под вазу с цветами видеокамера, с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж. У задержанных также изъяли средства связи, а в мессенджерах была найдена переписка с сотрудником украинских спецслужб.