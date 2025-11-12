В ходе расследования покушения на крымского митрополита Тихона (Шевкунова) появились новые доказательства причастности к преступлению помощника священника Дениса Поповича и клирика Никиты Иванковича. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Получены доказательства, подтверждающие причастность Поповича Д.Е. и Иванковича Н.С. к инкриминируемым им преступлениям», — сказано в пресс-релизе.

11 ноября спецслужба провела обыски в Москве, Псковской области и Крыму, а также допросила лица, входящие в близкое окружение фигурантов. В результате была изъята агитационная символика запрещенной в России террористической организации, а в деле появились новые подозреваемые.

По данным ФСБ, основной целью покушения был срыв переговоров России и США по вопросу конфликта на Украине. Как уточнили специалисты, после успешной реализации теракта Киев рассчитывал на отказ российской стороны от мирных переговоров.

По версии следствия, после начала СВО Попович и Иванкович были завербованы украинскими спецслужбами для слежки за митрополитом Тихоном. Они должны были информировать о его контактах с представителями государства и религиозных структур.

В феврале 2025 года подозреваемые получили задание убить митрополита путем теракта. Совершить преступление они были должны на территории Сретенского мужского монастыря в Москве. По данным спецслужбы, после совершения задержанные планировали выехать из России, используя поддельные паспорта, предоставленные украинскими спецслужбами.

Расследование дела о подготовке к теракту (ч. 2 ст. 30 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК) продолжается. Оно было возбуждено в феврале. Попович и Иванкович находятся под стражей.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон был назначен митрополитом Симферопольским и Крымским 11 октября 2023 года.

В 2013 году Financial Times утверждала, что он является духовником президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Шевкунов знаком с Путиным и участвует в проектах президентской администрации. В ноябре глава государства наградил его орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он был получен за восстановление музейного комплекса «Новый Херсонес» в Севастополе.