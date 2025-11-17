На секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу готовилось покушение на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники.

«Коммерсант» пишет, что бывшего главу Минобороны России хотели убить в тот момент, когда он навещал своих покойных родственников.

На Троекуровском кладбище находятся могилы родителей Сергея Шойгу — Кужугета Сереевича и Александры Яковлевны. В среду, 12 ноября, была годовщина смерти матери секретаря Совбеза. На этом же кладбище похоронена сестра Сергея Шойгу Лариса, которая умерла 10 июня 2021 года.

Утром в пятницу, 14 ноября, ФСБ России заявила о предотвращении теракта против одного из высокопоставленных российских чиновников. Согласно информации ведомства, для совершения преступления планировалось использовать замаскированное взрывное устройство в виде вазы с видеокамерой.

По данным спецслужбы, к подготовке покушения были привлечены несколько человек: нелегальный мигрант из Центрально-Азиатского региона, двое ранее судимых наркозависимых граждан России, а также проживающий в Киеве Джалолиддин Шамсов, разыскиваемый российскими правоохранительными органами за совершение убийства и незаконный оборот оружия.

Согласно заявлению ФСБ, при подготовке покушения использовалось взрывное устройство, замаскированное под вазу с цветами, оснащенное системой видеонаблюдения с функцией дистанционного управления и трансляцией данных за пределы страны.

При задержании у подозреваемых в покушении на Шойгу изъяли средства связи. По данным ведомства, в результате анализа переписки в их мессенджерах обнаружили контакты с лицом, представляющимся сотрудником украинских спецслужб.

Позднее в ФСБ уточнили, что среди задержанных есть женщина. На допросе она рассказала, что за подготовку убийства одного из высших должностных лиц России в качестве вознаграждения ей обещали наркотические средства.

По словам подозреваемой, она получила задание от человека, представившегося Русланом, с которым познакомилась в мессенджере Imo. Собеседник предложил ей приехать в Москву для выполнения его определенных поручений. Она согласилась и вместе с мужем отправилась в столицу.

После прибытия в город супруги встретились с «куратором» у станции метро «Румянцево», где получили вазу с цветами, в которую, по их словам, и был встроен видеомодуль. В результате им было поручено установить ее у определенного захоронения на Троекуровском кладбище.

Как следует из показаний женщины, при выполнении задания «куратор» дистанционно контролировал их действия через мессенджер. При повторной корректировке положения вазы в темное время суток один из подозреваемых заметил внутри сосуда провода и заподозрил наличие в нем взрывного устройства.

После выполнения поручения и выезда с территории кладбища обоих фигурантов дела задержали правоохранители. Сейчас полученные показания проверяются следственными органами.

В заявлении ФСБ отмечается, что, по имеющейся информации, аналогичные акции могут подготавливаться и в других регионах России.