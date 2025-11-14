За подготовку убийства одного из высших должностных лиц России в качестве вознаграждения обещали метадон, рассказала подозреваемая на допросе. Ее слова приведены на видео, распространенном ФСБ.

По сообщению спецслужбы, теракт готовили по заданию украинской стороны, его планировали устроить на Троекуровском кладбище в Москве. Для этого злоумышленники завербовали несколько человек.

Задержанная утверждает, что получила задание от человека, который представился Русланом. С ним она познакомилась в мессенджере Imo. Собеседник попросил женщину доехать до Москвы и «сделать его дела». Та согласилась и вместе с мужем отправилась в столицу.

По приезде супруги встретились с куратором у станции метро Румянцево. Мужчина передал им вазу с цветами, в которую якобы была встроена видеокамера, ее нужно было поставить на определенную могилу на Троекуровском кладбище.

«Мы пошли на кладбище. Руслан в это время объяснял, куда идти. <…> Мы нашли эту могилу, он сказал поставить эту вазу в левый дальний угол. Все сделали, пакет выкинули и собрались уезжать», — рассказывает муж задержанной.

Руслан вновь позвонил им и попросил мужчину «чуть-чуть» повернуть вазу. К этому времени на улице уже стемнело, поэтому подозреваемый воспользовался фонариком на телефоне и увидел в сосуде провода. «Думал, камера. Предположил, что это взрывное устройство», — объясняет мужчина на допросе.

После этого пара отправилась домой, но по дороге была задержана, рассказывает его жена.

В пятницу, 14 ноября, ФСБ сообщила о задержании граждан, подозреваемых в подготовке убийства одного из российских чиновников. По данным спецслужбы, к преступным действиями были привлечены два ранее судимых наркозависимых россиянина и нелегальный мигрант из Центрально-Азиатского региона.

В число фигурантов также входит Джалолиддин Шамсов 1979 года рождения, проживающий в Киеве. Как отмечает ФСБ, российские правоохранительные органы разыскивали его по делу об убийстве и незаконном обороте оружия. У задержанных изъяли средства связи, в которых была обнаружена переписка с сотрудниками украинских спецслужб. Замаскированная под вазу с цветами видеокамера была необходима для дистанционного управления и передачи данных за рубеж, указывает ФСБ.