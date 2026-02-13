В Балашихинский городской суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника прокуратуры Подмосковья Алексея Харитоненко. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) — речь идет о земельных участках и строительных материалах общей стоимостью почти полмиллиарда рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области.

По версии следствия, преступление было совершено в период с ноября 2019 по февраль 2020 года. На тот момент Харитоненко занимал должность заместителя Видновского городского прокурора и одновременно исполнял обязанности прокурора города Лыткарино.

Как утверждает обвинение, сотрудник надзорного ведомства потребовал от предпринимателя взятку в виде 11 земельных участков, расположенных в Ленинском городском округе Подмосковья. Впоследствии эти участки были оформлены на подставное лицо. Взамен Харитоненко обещал общее покровительство и попустительство по службе в отношении нескольких коммерческих структур.

При отказе выполнить требования он угрожал инициировать прокурорские проверки, выявлять нарушения и принимать меры реагирования. В случае согласия, напротив, гарантировал не проводить проверки в отношении двух предпринимателей и оказывать им содействие при возможных контрольных мероприятиях.

Бизнесмены согласились на условия и вступили в сговор для передачи взятки. В период с мая 2020 по ноябрь 2021 года Харитоненко получил от коммерсантов не только земельные участки, но и финансирование строительства собственного жилого дома, включая закупку стройматериалов. Общая стоимость переданного имущества, по данным следствия, составила 495,5 млн рублей.