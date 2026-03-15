Американские нефтяные компании могут получить более $60 млрд прибыли по итогам года, если цены на нефть останутся на уровне, достигнутом после начала конфликта США и Израиля с Ираном. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на оценку инвестиционного банка Jefferies.

Его аналитики подсчитали, что в одном только марте производители нефти в США получат дополнительно $5 млрд прибыли благодаря 47-процентному росту цен. Согласно данным исследовательской компании Rystad, если цены на нефть в этом году в среднем составят $100 за баррель, американские компании получат дополнительный доход в размере $63,4 млрд.

«Соединенные Штаты — крупнейший в мире производитель нефти, с большим отрывом, поэтому, когда цены на нефть растут, мы зарабатываем много денег», — заявил президент США Дональд Трамп в минувший четверг, когда нефть марки Brent стала стоить дороже $100.

При этом, как отмечает Financial Times, крупнейшие международные нефтяные компании — ExxonMobil, Chevron, BP, Shell и TotalEnergies — окажутся в сложном положении, поскольку владеют обширными активами в Персидском заливе и в большей степени затронуты блокировкой Ормузского пролива.

Ближневосточный кризис может привести к неожиданным последствиям — например, подтолкнуть некоторые страны к «гораздо более агрессивному переходу на внутренние источники энергии», свободные от влияния логистических сбоев и резких скачков цен. Таким прогнозом поделился основатель Sankey Research Пол Санки.

«Это может привести к резкому снижению спроса, в результате чего проиграют все. Рынок рассматривает беспрецедентное закрытие пролива как аномалию, в то время как историки нефтяной отрасли считают это структурным изменением рисков, связанных с нефтью», — рассуждает он.

По словам аналитика, наиболее пострадавшие от сбоя поставок страны Азии (такие как Тайвань) могут в результате «пересмотреть свое неприятие ядерной энергетики» и начать реализацию программ по строительству АЭС.