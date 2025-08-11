В Москве и Подмосковье в ближайшие дни хорошей погоды ожидать не стоит, но ближе к концу недели дожди начнут ослабевать, а воздух прогреется. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Погода будет определяться ложбиной циклона, который продвигается в районе северо-запада, севера Европейской территории России. Поэтому в первой половине недели совсем хорошей погоды не будет. Сегодня и завтра — дожди, местами даже сильные. Сегодня во второй половине дня по области может где-то еще гроза прогреметь, и порывы ветра будут усиливаться до 10−15 метров в секунду — ветер при этом будет северо-западного направления», — рассказал он.

Температура в первой половине недели будет прохладной — от 19 до 21 градуса тепла, добавил Ильин. Ночью в Подмосковье в эти дни ожидается 10−15 градусов, в Москве — около 13−15 градусов, уточнил синоптик.

И только в конце рабочей недели, то есть в четверг-пятницу, воздух прогреется примерно до 22−23 градусов, сообщил Ильин.

«Осадки начнут ослабевать уже в среду, в четверг, скорее всего, уже без осадков. Но к выходным снова по Москве и Московской области местами по прогнозу появляется кратковременный дождь. Ветер сохранится северо-западных направлений, по силе — 4—7 метров в секунду», — сказал собеседник RTVI.

Синоптик добавил, что 11 августа давление в Москве будет на уровне около 744 мм ртутного столба, а 12 августа оно «подрастет» до 748 мм и будет оставаться на этом уровне практически до конца рабочей недели.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что сегодня в Москве «возможно все: и локальные сильные дожди, и грозы».

«Наиболее ярко процесс будет развиваться над севером Подмосковья, где может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Днем прогрева воздуха не ожидается, температура останется на уровне 18—20 градусов», — добавила она.