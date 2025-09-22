После 22 сентября — самого теплого дня месяца в Москве — температура в столице и Подмосковье будет снижаться и к концу недели может в отдельных местах достичь минусовых показателей. Об этом рассказала RTVI главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Погода будет разной. Сегодня очень теплый день, вообще самый теплый день сентября. Не исключено, что сегодня будет даже температурный рекорд — температура превысит отметку 25−26 градусов», — сказала она.

Во вторник, 23 сентября, Москва и Подмосковье окажутся под влиянием атмосферного фронта циклона, в теплом секторе которого пока что находится столичный регион. Ночью и днем местами ожидаются дождевые осадки, которые будут варьироваться от небольших до умеренных, отметила Позднякова.

«Температура воздуха ночью останется еще довольно высокой, то есть ночь еще теплая. В Москве минимальная температура — 14−16 градусов, дневная температура в городе — 16−18 градусов», — добавила синоптик.

По ее словам, к середине недели к столичному региону приблизится холодный фронт. В среду, 24 сентября, в Москве и области будут наблюдаться кратковременные дожди.

«Но это будут очень локальные дожди, потому что арктический воздух довольно прохладный и сухой, там влаги недостаточно для того, чтобы хотя бы полить эту сентябрьскую столичную землю», — пояснила Позднякова.

Минимальная температура в Москве 24 сентября составит 10-12 градусов тепла, днем — от 13 до 15 градусов.

«25, 26, 27 сентября погоду уже будет определять периферия северного антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, но ночи станут холодными. Минимальная температура будет в пределах 2-7 градусов по региону, дневная температура — 7-12 градусов. То есть, температура воздуха будет на 3−4 градуса ниже климатической нормы», — рассказала она.

Подобный температурный режим более характерен для первой декады октября, отметила Позднякова. С большой долей вероятности именно такой погодой будет отмечен конец сентября, отметила собеседница RTVI.

«В ночные часы последней пятидневки месяца не исключено в пониженных местах рельефа понижение температуры до небольших отрицательных значений», — указала Позднякова.

В то же время, добавила синоптик, минусовая температура не приведет к возникновению гололедицы ввиду общей сухости.