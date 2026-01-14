В ближайшие дни похолодает, ожидается снегопад, рассказал RTVI начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков. Он добавил, что накануне Крещения, 18 января, ожидается «самая холодная ночь» на этой неделе, потом немного потеплеет.

«Сегодня в течение всего дня через нас будет проходить атмосферный фронт, будет идти снег. У нас довольно тепло — ночью было минус 6-10 градусов, днем минус 5-7 градусов», — сказал синоптик.

Он отметил, что всю оставшуюся неделю в столичном регионе будет переменная облачность, а на выходных — 17-18 января — ожидается падение температуры.

«Температура ночью 15—16 января минус 9—14 градусов, днем — минус 6-9 градусов. В ночь на 17 января будет похолоднее, возможно, до минус 18 градусов», — добавил Цыганков.

«Самая холодная ночь», по его словам, будет на 18 января — «разброс» температуры составит от минус 18 до минус 23 градусов. Днем накануне Крещения тоже будет прохладно — от минус 10 до минус 14 градусов.

«На Крещение, 19 января, будет облачно с небольшим снегом: ночью минус 13-17 градусов, днем где-то минус 6-9 градусов. То есть 17-18 января ожидается похолодание, 18 января будет самая холодная ночь, а на 19 января будет чуть-чуть потеплее, появится облачность», — уточнил собеседник RTVI.

Цыганков уточнил, что 19 января будет слабый ветер, но не исключил его «небольшого усиления».

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что ночь на 14 января в столичном регионе отличилась большим «разбросом» минимальной температуры воздуха.

«Север оказался менее морозным, чем южная часть Подмосковья. Так, в Дмитрове минимум температуры составил минус 7,5 градуса, а в Кашире было минус 13,8 градуса. В Москве, на ВДНХ, минимум температуры достиг минус 6,8 градуса, а на юге столицы ночь была более морозной — в МГУ минус 7,6 градуса, в Бутове минус 9,4 градуса. И следующая ночь на 15 января будет еще не слишком холодной, температура будет в пределах минус 7-12 градусов», — добавила она.