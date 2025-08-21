Утром 21 августа телеграм-канал «Осторожно, новости», сообщил, что мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея избили в Москве. Бизнесмен за рулем мотоцикла задел такси и сломал одно из боковых стекол. В итоге между участниками ДТП произошла драка, Блиновскому разбили нос и голову. Что известно об аварии и конфликте — в материале RTVI.

По данным телеграм-канала, Блиновский выехал с парковки около 10:20 мск.

«На перекрестке в районе улицы Шаболовка он снес таксисту правое зеркало. Водитель вышел из машины, завязался конфликт, началась драка», — сообщил «Осторожно, новости».

В ходе драки водитель разбил бизнесмену нос и голову. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

Как пишет Shot, бизнесмен пытался объехать поток машин справа, когда автомобиль включил поворотник. Блиновский не заметил этого и попытался объехать кроссовер рядом с бордюром, попутно сломав ему зеркало.

По словам водителя такси Сергея, они с Блиновским «начали ругаться», после чего бизнесмен стал «нападать» на него через окно. Тогда, как отметил второй участник ДТП, он вышел из автомобиля и между ними завязалась драка.

Сам Блиновский отказался комментировать произошедшее. По данным Shot, он обвинил водителя автомобиля в том, что тот попытался его сбить.

Сергей заявил Mash, что у него нет претензий к оппоненту.

«После стычки они остыли и поговорили по-мужски, без эмоций», — пишет канал.

По словам водителя, после оформления всех документов он хотел подойти к бизнесмену, чтобы «пожать руку», однако на видео, опубликованном Shot, видно как Блиновский отказался пожимать руку оппоненту.

Сергей также сообщил, что если виновным в случившемся будет признан Блиновский, ему не придется самому оплачивать ремонт машины. При этом мужчина уточнил, что не планирует требовать компенсации с бизнесмена.

Кто виновен в ДТП

По информации Shot, виновником аварии признали Блиновского, в его отношении составили административный протокол о несоблюдении правил дорожного движения. В то же время Mash сообщил, что в протоколе ДПС виновным в аварии был признан водитель автомобиля, который не занял крайнюю правую полосу при повороте. Сам мужчина не признал нарушение и заявил о планах оспорить это решение. После проведения всех необходимых процедур Блиновский покинул место аварии на своем мотоцикле.

Во время инцидента Блиновский находился за рулем мотоцикла Ducati Diavel за 4 млн рублей, т.к. его Harley-Davidson был арестован в конце февраля вместе с недвижимостью и деньгами на счетах по делу его супруги. По информации Shot, ранее он уже восемь раз нарушал правила дорожного движения на мотоцикле этой марки, которым владеет с ноября 2024 года. Общая сумма штрафов, выписанных Блиновскому, составляет 10,5 тысяч рублей. Все нарушения были совершены за период с середины июня. Канал отмечает, что большая часть штрафов были выписаны за превышение скорости от 20 до 40 километров в час. Помимо этого, Блиновский также не оплатил проезд по платной дороге.

Бизнесмен, ранее поступивший на службу в зону проведения специальной военной операции, вернулся в Москву в середине мая, пишет Mash. Как рассказал Shot адвокат Блиновских, мужчина находился в столице в отпуске, у него еще не закончен контракт с Минобороны. Сам бизнесмен не стал отвечать на вопрос корреспондентов о том, собирается ли он возвращаться в зону боевых действий.