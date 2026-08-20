Цифровой рубль не вернет деньги в банковскую систему, граждане в нынешних условиях все равно предпочитают наличные средства, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

«Люди продолжат расплачиваться бумажными рублями, переходить на цифровой рубль пока не будут, потому что у нас интернет не работает, телефонная связь не работает, банкоматы все убрали — они теперь только в офисах банков. Мало того, банки сокращают свои филиалы, и уже за полгода закрылось 1300 офисов. Это говорит о том, что люди предпочитают теперь иметь бумажные деньги в кармане, чем виртуальные в телефоне», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что когда вводились банковские пластиковые карточки, людям говорили, что «это бесплатно», но вскоре кредитные организации стали брать комиссии за обслуживание, переводы и прочее.

«И сейчас людей так же заманивают: пока все бесплатно, пока все замечательно и великолепно. Как только все перейдут на цифровой рубль, так и начнутся денежные взыскания различной степени, как всегда», — рассуждает Арефьев.

По его мнению, цифровые рубли в ближайшие полгода не будут иметь ажиотажного спроса только потому, что люди «очень плохо знают, что это такое, к чему это может привести».

«Даже предпринимательский сектор выходит на наличные рублевые расчеты. Да и сами мы, когда приходим в магазин, нам говорят, что интернет не работает и оплата только наличными. А нам некуда деваться, продукты покупать надо, поэтому в том числе мы тоже идем на наличный расчет», — отметил собеседник RTVI.

В этой связи Арефьев полагает, что финансовым властям следует вести «довольно сильную разъяснительную работу, рассказывая гражданам, что такое цифровой рубль и какие у него достоинства и недостатки.

«Но пока такой разъяснительной работы Центральный банк не проводит. И я думаю, что в ближайшее время пользоваться спросом цифровой рубль не будет в том числе потому, что люди не знают, что это такое и в чем его привилегия. И надо иметь в виду, что рубль становится под тотальный контроль банков, Центрального банка, государственных фискальных органов», — указал депутат.

Ранее Банк России сообщил, что с 1 сентября цифровой рубль будет доступен для граждан. Доступ к счетам цифрового рубля будет возможен через привычные дистанционные каналы: мобильные приложения банков и интернет-банки. Регулятор предусмотрел лимит — граждане смогут пополнять свои цифровые «кошельки» ежемесячно на сумму не более 300 тыс. цифровых рублей.

Между тем, по данным The Washington Post, с начала года темпы роста наличных в банковской системе России превысили показатели 2022 года. Объем наличных денег в России за первые две недели августа увеличился на 286,4 млрд рублей. С начала года прирост составляет около 2,45 трлн рублей. Изъятие средств из банков вызывает проблемы с ликвидностью и перегружает финансовый сектор, отмечают эксперты.