Последняя неделя октября в Москве и области по большей части будет дождливой и пасмурной, рассказал RTVI глава ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Он отметил, что метеорологической зимы в ближайшее время ждать не стоит, она придет не раньше середины ноября.

«Неделя у нас остается абсолютно осенней. По температуре мы идем немножко выше нормы. Дальше будет немножко холода, но все равно выше нормы», — рассказал Цыганков.

Он отметил, что с понедельника по среду (27-29 октября) будут идти дожди разной степени интенсивности.

«Начало недели ожидается пасмурное. Ждем выход южного циклона, он подойдет к вечеру. Поэтому сегодня где-то с 21 часа и завтра практически весь день будет дождь. Наиболее сильный — ночью, с полуночи до 6 утра, выпадет порядка 4−5 мм. Дальше в течение дня будет слабенький дождик. В среду еще остается вероятность небольшого дождика, а в четверг уже без осадков», — сообщил синоптик.

Температура днем 27 октября в Москве будет 8−10 градусов, ночью — 4−6 градусов, в области местами может быть понижение до 1 градуса, отметил Цыганков.

Днем во вторник, 28 октября, ожидается 6−8 градусов, ночью — 3−5 градусов, в области местами понижение до 1 градуса, уточнил эксперт.

«Днем в среду — 6−8 градусов, в ночь на четверг — 2−7 градусов. Днем в четверг и в пятницу — 5−10 градусов. Четверг ожидается без осадков. В пятницу — переменная облачность без осадков, в субботу — облачно без осадков. Предварительно, только в воскресенье будет облачно и небольшой дождик», — сообщил собеседник RTVI.

В пятницу и субботу (31 октября — 1 ноября) ночью будет 2—7 градусов тепла, в ночь на 2 ноября — от нуля до 5 градусов тепла, без осадков, рассказал Цыганков.

На вопрос о том, когда ждать прихода метеорологической зимы, синоптик ответил, что она пока не наступает.

«Если брать по норме — только с 13 ноября среднесуточная температура будет 0 градусов, а с 14 ноября ожидается небольшой минус. По норме должна с 14 ноября метеорологическая зима наступить. Пока, в ближайшую неделю, этого холода не видно. Последние пять дней температура выше нормы, и ближайшие два дня тоже, градуса на четыре. То есть пока очень тепло идем», — заключил Цыганков.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале сообщила, что до конца октября «отрицательных значений температуры воздуха в ночные часы в столичном регионе не ожидается».