У корееведа Андрея Ланькова не возникло проблем с посещением Евросоюза после депортации из Латвии в феврале. Об этом ученый рассказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.
На вопрос, как он сам себе объясняет инцидент в Латвии, Ланьков ответил: «Ну, люди боятся».
Ученый рассказал, что посещает Евросоюз по австралийскому паспорту и в Латвию въезжал из Польши. «Как я понимаю, кто-то сказал, что российский товарищ рассказывает о том, какая хорошая Северная Корея. Народ в латышском руководстве несколько напрягся. А теперь, раз выслали, то уже тут вопрос сохранения лица», — рассуждает Ланьков.
По словам собеседника RTVI, он «особых покаяний не ожидает». «Ничего страшного. Проживу без «Рижского бальзама»», — добавил Ланьков.
Ученый также сообщил, что у него не возникло абсолютно никаких проблем с другими странами ЕС.
«Я часто езжу с лекциями, в командировки езжу постоянно. Оказался в Латвии я по пути из Великобритании и Польши в, соответственно, Португалию», — отметил Ланьков.
Он также заявил, что в своих выступлениях не рассказывает о том, какая хорошая или плохая Северная Корея. «Рассказываю, какая она есть», — заверил Ланьков.
24 февраля Ланьков должен был выступить в Риге с лекцией «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи». Незадолго до начала мероприятия на место прибыли сотрудники миграционной службы и сообщили, что Ланьков включен в список лиц, которым запрещен въезд в Латвию. Его отвезли в Иммиграционное управление, где сняли отпечатки пальцев. После этого Ланькова в сопровождении полиции доставили к эстонской границе и выдворили из страны.