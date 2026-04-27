У корееведа Андрея Ланькова не возникло проблем с посещением Евросоюза после депортации из Латвии в феврале. Об этом ученый рассказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

На вопрос, как он сам себе объясняет инцидент в Латвии, Ланьков ответил: «Ну, люди боятся».

Ученый рассказал, что посещает Евросоюз по австралийскому паспорту и в Латвию въезжал из Польши. «Как я понимаю, кто-то сказал, что российский товарищ рассказывает о том, какая хорошая Северная Корея. Народ в латышском руководстве несколько напрягся. А теперь, раз выслали, то уже тут вопрос сохранения лица», — рассуждает Ланьков.

По словам собеседника RTVI, он «особых покаяний не ожидает». «Ничего страшного. Проживу без «Рижского бальзама»», — добавил Ланьков.

Ученый также сообщил, что у него не возникло абсолютно никаких проблем с другими странами ЕС.

«Я часто езжу с лекциями, в командировки езжу постоянно. Оказался в Латвии я по пути из Великобритании и Польши в, соответственно, Португалию», — отметил Ланьков.

Он также заявил, что в своих выступлениях не рассказывает о том, какая хорошая или плохая Северная Корея. «Рассказываю, какая она есть», — заверил Ланьков.